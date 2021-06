Home Apple Tim Cook: App Store-Alternative würde Sicherheit des iPhones zerstören

Applechef Tim Cook versucht einmal mehr mit drastischen Worten eine Alternative zum App Store als Alptraum dazustellen. Eine Möglichkeit, Apps am App Store vorbei auf das iPhone zu bringen, sei nicht im besten Interesse des Nutzers, so der Applechef in einem Interview. Tatsächlich aber wäre das zu aller erst nicht im Interesse Apples.

Es ist eine Aussage, die wir so oder so ähnlich schon oft von Apple und auch Tim Cook gehört haben: Nun wiederholte er seinen Standpunkt noch einmal im Rahmen der europäischen VivaTech-Konferenz und obgleich es in dem Interview eher um Themen wie Datenschutz und Privatsphäre ging, schaffte es Cook dennoch, abermals eine Bühne für die Schlacht gegen die Regulierungsbehörden in aller Welt und aktuell noch gegen Epic zu finden.

Cook erklärte in dem Gespräch ohne Umschweife. Eine Möglichkeit, Apps am App Store vorbei auf das iPhone zu bringen, zerstöre die Sicherheit des iPhones. Das sagt Apple stets, wenn die Frage nach Alternativen zum App Store aufkommt, die im Rahmen des Epik-Prozesses enthüllten Unterlagen sprechen aber eine enthüllendere Sprache. Dort hieß es nüchtern: Apple werde weniger Geld verdienen, würde man dem Unternehmen das Quasi-App Store-Monopol wegnehmen.

Tim Cook sprach viel über das Menschenrecht auf Datenschutz

Besonders verstörend an den Ausführungen Cook ist, dass er sie in direkten Zusammenhang mit Apples Bemühungen für mehr Privatsphäre zu bringen suchte. Wenn Apples App Store-Block aufgebrochen würde, werde das zu weniger Privatsphäre für iPhone-Nutzer führen, da von Apple hierfür entwickelte Mechanismen umgangen werden könnten. Er bezieht sich damit fraglos auf die App-Tracking—transparenz, deren Einhaltung aktuell ein Ausschlusskriterium für den App Store ist, zumindest auf dem Papier.

Übrigens! Cook glaubt auch, dass das iPhone 30 besser sein wird, als die Modelle von heute. Gefragt, wieso jedes Jahr ein neues iPhone auf den Markt gebracht werde, wo Apple doch auf Nachhaltigkeit bedacht sei, sprach Cook wenig erhellend von den Bemühungen um eine CO2-freie Lieferkette. Schließlich kam dann aber doch noch etwas handfestes, wenn auch wenig hilfreiches heraus. Das iPhone 30, so Cook, „Nun, es wird besser sein als das iPhone 12. Sie können darauf zählen, dass es mehr Probleme für die Menschen lösen wird.“

Man kann es kaum erwarten.

