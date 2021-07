Home Sonstiges The Mandalorian: Making-of des Staffelfinales startet bei Disney+ Ende August

Der Streamingdienst Disney+ ist seit Start viel schneller gewachsen, als man sich das selbst bei Disney kaum vorstellen konnte. Mit Sicherheit dürfte die Serie The Mandalorian daran einen erheblichen Anteil haben. Der Start der dritten Staffel im Dezember 2021 wird von Star Wars-Fans auf der ganzen Welt sehnsüchtig erwartet. Um die Vorfreude noch etwas zu steigern, wird es kommenden Monat ein kleines Goodie geben.

Making-of-Folge

Via twitter kündigte Disney+ über den Account von The Mandalorian an, dass man im August eine Making-of-Folge bereitstellen werde. Diese erlaubt einen Blick hinter die Kulissen und schaut darauf, wie das Staffelfinale der zweiten Staffel erarbeitet und umgesetzt wurde:

Wir erinnern uns: Am Ende der zweiten Staffel verabschieden sich der Mandalorianer und Groku voneinander und der junge Skywalker, ein via Computer verjüngter Mark Hamilton, nimmt sich des kleinen Yoda an, um ihn in die Lehren der Jedi-Meister einzuweihen.

Ab dem 25. August verfügbar

Das Making-of wird als Disney Gallery verfügbar sein und kann ab dem 25. August 2021 gestreamt werden. Bei uns in der Redaktion sind wir auf jeden Fall gespannt und können zudem den Start der dritten Staffel kaum erwarten. Wir wollen schließlich wissen, wie es mit Groku weitergeht. Disney++ könnt Ihr für monatlich 8,99€ streamen. Alternativ könnt Ihr Euch auch für das Jahrespaket in Höhe von 89,99€ entscheiden, dann spart Ihr noch etwas.

