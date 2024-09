Home Sonstiges Teurer: Heftiger Preisanstieg bei YouTube Premium in 15 Ländern

Teurer: Heftiger Preisanstieg bei YouTube Premium in 15 Ländern

YouTube Premium zieht die Preise an und zwar nicht zu knapp: In mehr als 15 Ländern werden in Bälde höhere Gebühren fällig. Deutschland ist noch nicht dabei, das ist aber nur eine Frage der Zeit.

YouTube dreht schmerzhaft an der Preisschraube. Der Tarif YouTube Premium wird in vielen Ländern bald deutlich teurer, entsprechende Hinweise sind für erste Kunden unlängst aufgetaucht, wie unter anderem auf der Plattform Reddit berichtet wurde.

In 15 Ländern steigen die Preise

Danach wird YouTube Premium bald in mehr als 15 Ländern teurer, darunter vielen europäischen Märkten. Dazu zählen etwa Belgien, die Niederlande, Italien, Schweden und Norwegen. Auch in einigen Ländern in Asien und Südamerika wird der Dienst bald teurer, jedoch nicht in den USA, dort bleibt der Preis wohl zunächst konstant.

Preisanhebungen fallen happig aus

Auch wenn in Deutschland wohl nicht in der ersten Welle die Preise für YouTube Premium steigen, ist das nur eine Frage der Zeit. Mehr als wenige Wochen oder bestenfalls Monate bleiben wohl nicht, bis es auch hier teurer wird.

Und wie groß der Preisschritt ausfällt, kann man sich anhand der Anpassungen in den ersten Ländern schon ausmalen. In Norwegen etwa wird YouTube Premium um satte 42% teurer, in Schweden langt YouTube auch kräftig hin und macht den Familientarif gleich um zehn Dollar teurer.

Viele Kunden haben auf Reddit erklärt, die Option kündigen zu wollen, es stellt sich allerdings die Frage, wie viele Anwender das schlussendlich auch tun, zumal es an günstigeren und gleichwertigen Alternativen mangelt.

YouTube Premium ist nicht nur ein Musikstreamingdienst wie Spotify, es beinhaltet auch, YouTube-Videos ohne Werbung schauen zu können, eine sehr begrüßenswerte Sache, schaut man auf die Unmengen an Werbung, die YouTube inzwischen vor und in die Videos schaltet. Auch Werbeblocker helfen da inzwischen bekanntlich kaum noch.

