Tesla arbeitet wohl an Digital Car Key

Tesla arbeitet offenbar an einer erweiterten Unterstützung für digitale Autoschlüssel. Hinweise darauf finden sich im Code der aktuellen Version der Tesla-App. Demnach könnte künftig auch Apples eigene Autoschlüssel-Funktion in der Wallet-App unterstützt werden.

Hinweise in HarmonyOS-Umfeld

Wie Not A Tesla App berichtet, ist die bisherige Implementierung offenbar zunächst auf den chinesischen Markt ausgelegt und nutzt dort das HarmonyOS-Ökosystem von Huawei. Eine native Unterstützung für iPhone und Android wird jedoch bereits als nächster Schritt gehandelt. Tesla führt neue Funktionen häufig zuerst in China ein, bevor sie auf andere Regionen ausgeweitet werden.

Dirkete Wallet-Integration denkbar

Aktuell lassen sich iPhone und Apple Watch bereits über die Tesla-App als Fahrzeugschlüssel verwenden. Eine direkte Anbindung an Apples Autoschlüssel-Plattform würde den Funktionsumfang jedoch deutlich erweitern. So könnten Fahrzeuge direkt über die Wallet-App ver- und entriegelt sowie gestartet werden – ohne dass die Tesla-App im Hintergrund aktiv sein muss. Unterstützt würden dabei unter anderem UWB, Tap-to-Unlock und NFC.

Vorteil bei leerem Akku

Ein weiterer Pluspunkt von Apples Autoschlüssel-Plattform ist die integrierte Energiereserve. Der digitale Autoschlüssel bleibt auch dann funktionsfähig, wenn der iPhone-Akku leer ist. Apple ermöglicht die Nutzung des Schlüssels noch bis zu fünf Stunden nach dem Abschalten des Geräts. Zudem lassen sich Fahrzeugschlüssel bequem über Nachrichten, E-Mail oder AirDrop teilen.