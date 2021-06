Home Apps Telegram mit großem Update: Gruppenvideoanrufe, Bildschirmfreigabe und mehr

Telegram mit großem Update: Gruppenvideoanrufe, Bildschirmfreigabe und mehr

Telegram hat einen Schwung neuer Funktionen mit dem jüngsten Update erhalten: So sind nun unter anderem auch Videogespräche in Gruppen über den Messenger möglich.

Der Messenger Telegram hat mit dem jüngsten Update für iOS eine Reihe neuer Funktionen erhalten: Ein wichtiges neues Feature sind die Gruppenvideoanrufe. Nun ist es möglich, einen Audio-Livechat in einen Videochat zu verwandeln. Hierbei können bis auf weiteres die ersten 30 Teilnehmer, die einem Chat beigetreten sind, an einem Videoanruf teilnehmen, in weiterer Zukunft soll die Anzahl weiter gesteigert werden.

Die Anzahl an Audioteilnehmern ist nicht limitiert. Weiterhin können Nutzer mit dem neuen Update eine ergänzte Geräuschunterdrückung für eine bessere Verständigung nutzen.

Alle Neuerungen von Telegram im Detail

Weiterhin ergänzt worden sind Bildschirmfreigaben mit vielfältigen Konfigurationsmöglichkeiten. Damit und mit den neuen Videogruppen soll Telegram seine Kompetenzen imBereich Onlinezusammenarbeit ausbauen.

Flankiert wird das Update noch durch kleinere Verbesserungen wie neue Animationen beim Versenden von Nachrichten.

Nachfolgend alle Notizen der Macher von Telegram (Affiliate-Link) zum jüngsten Update:

GRUPPEN-VIDEOANRUFE UND ANIMIERTE HINTERGRÜNDE

Gruppen-Videoanrufe

• Starte Videokonferenzen aus Sprachchats in jeder Gruppe.

• Teile deinen Bildschirm oder Video von deiner Kamera mit bis zu 30 Teilnehmern (wird bald erhöht).

• Sprich ohne Video mit unbegrenzt vielen Teilnehmern.

• Erstelle Sprachchats über das Profil einer beliebigen Gruppe, in der du Inhaber oder Admin bist.

• Gruppen-Videoanrufe werden nativ auf allen Geräten unterstützt, einschließlich iPads und Laptops.

Animierte Hintergründe

• Zum ersten Mal in einer Messaging-App: Animierte Hintergründe in Chats. Die mehrfarbigen Farbverlaufshintergründe werden durch einen Algorithmus generiert und bewegen sich jedes Mal, wenn du eine Nachricht sendest.

• Erstelle deine eigenen Hintergründe in den Einstellungen unter Darstellung, indem du einzigartige Farbkombinationen wählst und eines von vielen Mustern anwendest.

• Teile deine animierten Hintergründe mit Freunden und Familie.

• Wähle zwischen vielen neuen animierten Hintergründen in den Einstellungen unter Darstellung > Hintergrund.

• Hintergründe sind jetzt teilweise durch Kopf- und Fußzeilen in Chats sichtbar.

Animationen beim Versenden von Nachrichten

• Sende Nachrichten mit verbesserten Animationen. Dein eingegebener Text verwandelt sich fließend in die Nachrichtenblase, während er in den Chat fliegt.

• Sticker und animierte Emojis, die du sendest, springen aus dem Sticker-Bereich direkt in den Chat.

Weitere App-Symbole

• Ändere in den Einstellungen unter Darstellung das Symbol der App.

Erinnerungen für Anmelde-Infos

• Bestätige in den Einstellungen, dass deine Telefonnummer auf dem aktuellsten Stand ist und du dich an dein Passwort der zweistufigen Bestätigung erinnerst.

• Du erhältst jetzt jedes Mal eine Benachrichtigung von Telegram, wenn die Einstellungen deiner zweistufigen Bestätigung verändert werden.

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!