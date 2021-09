Home Apps Telegram 8.0 mit grenzenlosem Videostreaming für alle Nutzer

Telegram streicht das Limit für Zuschauer im Videochat. Von nun an, so bewirbt der Messenger sein jüngstes Update, hat jeder seinen eigenen TV-Sender in der Hosentasche. Telegram steht allerdings auch aufgrund seiner begrenzten bis nicht vorhandenen Regulierung in der Kritik.

Der Messenger Telegram hat ein weiteres größeres Update für seine Nutzer verteilt: Die Version 8.0 des Messengers kann ab sofort von Nutzern von iOS geladen und installiert werden.

Größte Neuerung der jüngsten Version ist die Aufhebung der Begrenzung von Teilnehmern eines eigenen Videostreams. Jeder Nutzer hat damit den eigenen TV-Sender in der Tasche, wirbt Telegram in seinem entsprechenden Blog-Beitrag.

Weitere Neuerungen zielen auf Sticker und Performance

Darüber hinaus zielen weitere Verbesserungen in der Version 8.0 auf verschiedene Möglichkeiten zur Navigation und Verwendung von Telegram (Affiliate-Link) insbesondere unter Nutzung großer Channels.

Auch die Verwendung von Stickers wurde optimiert. Telegram schreibt in den Notizen zum Update auf Version 8.0:

LIVESTREAMS, ZUM NÄCHSTEN KANAL WECHSELN, FLEXIBLE WEITERLEITUNGEN UND BESSERE STICKER

Unbegrenzte Livestreams

• Sende Videos und teile deinen Bildschirm mit einer unbegrenzten Anzahl von Zuschauern.

• Um mit der Übertragung zu beginnen, tippe auf ‚Videochat‘ (in Gruppen) oder ‚Livestream‘ (in Kanälen) auf der jeweiligen Profilseite, in der du Inhaber oder Admin bist.

Flexible Weiterleitungen

• Tippe auf die Bezeichnung „Nachricht weiterleiten“ über dem Eingabefeld im Zielchat, um eine Vorschau zu sehen oder zu ändern, wie die Nachricht gesendet werden soll.

• Verstecke oder zeige den Namen des ursprünglichen Absenders.

• Entferne oder behalte die Beschriftungen von Nachrichten mit Medien.

• Wähle Nachrichten aus oder hebe die Auswahl wieder auf, wenn du ändern willst, welche Nachrichten weitergeleitet werden sollen.

Zum nächsten Kanal wechseln

• Blättere durch Kanäle, denen du folgst, ohne zurück zu deiner Chatliste gehen zu müssen.

• Wenn du das Ende eines Kanals erreicht hast, wische nach oben, um zum nächsten ungelesenen Kanal zu gelangen.

Verbesserte Sticker

• Entdecke die angesagten Sticker oberhalb des Bereichs „kürzlich benutzt“ in deinem Sticker-Panel.

• Wischst du in der oberen Leiste mit deinen eigenen Paketen, vergrößern sich die Vorschaubilder, damit du sie besser sehen kannst.

• Nun kannst du sogar erkennen, wenn dein Chatpartner nach einem Sticker sucht. Im Chat ändert sich der Status auf „wählt einen Sticker“.

Zähler für ungelesene Kommentare

• Öffnest du den Kommentarbereich eines Kanals, wird angezeigt, wie viele ungelesene Kommentare es gibt.

