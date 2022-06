Home Deals Tech-Deals: Bluetooth-Speaker für den Sommer bis zu 33% günstiger

Verfasst von Patrick Bergmann // 28. Juni 2022 um 16:10 Uhr // Deals // // Keine Kommentare

Wir werden seit etwa anderthalb Wochen von einem tollen Wetter verwöhnt, welches auch dieses Wochenende wieder anhalten soll. Es ist also alles angerichtet, um einen entspannten Tag am Badesee zu verbringen. Dafür braucht es vielleicht noch den passenden Bluetooth-Speaker und Amazon hat heute ein paar Deals dafür.

Bluetooth-Speaker bis zu 33% günstiger

Heutzutage gibt es bei den Bluetooth-Speakern bezüglich der Klangqualität nur noch wenige Aussetzer. Hier kommt es auf den persönlichen Geschmack sowie die bevorzugte Materialauswahl an. Anbei ein paar Angebote, die wir vorbehaltlos empfehlen können:

Anmerkung

Ihr werdet am See oder im Park nicht allein sein. Deshalb versteht es sich von selbst, dass die Lautstärke auf ein normales Maß reduziert sein sollte. Nicht jeder steht auf eure Musik oder möchte in Konzertlautstärke beschallt werden.

