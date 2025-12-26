Tag 26 im 2025er Countdown: Dieses Mal „Jurassic World: Die Wiedergeburt“ für 4,99 Euro mitnehmen

Dinosaurier faszinieren seit jeher die Menschen – egal, ob groß oder klein. Doch was passiert, wenn die Dinos wieder lebendig und dabei noch von menschlicher Hand optimiert werden? Damit kommen wir zur heutigen Auswahl von Apple.

Tag 26 im 2025er Countdown

Fünf Jahre nach den Ereignissen auf Isla Nublar leben Dinosaurier und Menschen in einer fragilen Koexistenz. Doch die drastischen ökologischen Veränderungen des Planeten zwingen die urzeitlichen Kreaturen zunehmend in isolierte äquatoriale Gebiete zurück. Ein Team aus Experten – darunter Zora Bennett (Scarlett Johansson), Duncan Kincaid (Mahershala Ali), Dr. Henry Loomis (Jonathan Bailey), Martin Krebs (Rupert Friend) und Reuben Delgado (Manuel Garcia-Rulfo) begibt sich in geheimer Mission auf eine abgelegene Insel, um genetisches Material von den größten Dinosauriern zu Land, zu Wasser und in der Luft zu gewinnen – ein entscheidender Schritt zur Entwicklung eines revolutionären Heilmittels. Doch die Mission nimmt eine unerwartete Wendung, als sie auf eine gestrandete Familie treffen, deren Boot von Wassersauriern zerstört wurde. Gemeinsam finden sie sich auf einer verbotenen Insel wieder, die einst als geheime Jurassic-Park-Forschungseinrichtung diente. Hier lauern nicht nur einige der gefährlichsten Dinosaurier, sondern auch ein finsteres Geheimnis, das tief unter der Oberfläche der Insel verborgen liegt. Während sie ums Überleben kämpfen, decken sie eine Wahrheit auf, die die Geschichte der Dinosaurier und ihre Beziehung zur Menschheit für immer verändern könnte.

-> Hier geht es zum Angebot

Anmerkung

Nur am jeweiligen Tag steht euch der Film zum vergünstigten Preis zur Verfügung. Das Angebot gilt nur bis Mitternacht, danach gibt es einen neuen Deal.