Tag 23 im 2024er-Countdown: Heute „Girl you know it´s true“ für 4,99 Euro kaufne

Verfasst von Patrick Bergmann // 23. Dezember 2024 um 21:27 Uhr // Deals // // Keine Kommentare

Einen Tag vor Heiligabend hat sich Apple wieder für ein Drama entschieden, welches in diesem Fall auf einer wahren Geschichte beruht. In dem Fall musste sogar der gewonnene Grammy zurückgegeben werden und mittendrin ein Produzent aus Deutschland, der Anfang dieses Jahres verstarb.

Tag 23 im 2024er-Countdown

Musikproduzent Frank Farian (Matthias Schweighöfer) tüftelt an seinem neusten Geniestreich. Dafür heuert er die bis dato noch gänzlich unbekannten und weitgehend unbeschriebenen Tänzer Rob Pilatus (Tijan Njie) aus Deutschland und Fab Morvan (Elan Ben Ali) aus Frankreich an. Aus den beiden Talenten formt Farian das Popduo Milli Vanilli – und der Plan geht auf. Kein Aufstieg in die höchsten Höhen der internationalen Charts scheint zu steil für Rob und Fab. Alleine in den USA reicht es dreimal für den Spitzenplatz. Sogar den bedeutendsten Preis der Musikbranche, den Grammy, nehmen die beiden mit nach Hause. Doch ein großes Geheimnis schwebt die ganze Zeit wie das Damoklesschwert über ihnen: Rob und Fab haben keine Sekunde selbst gesungen, sondern einfach nur ihre Lippen zum Gesang anderer bewegt und dabei gut ausgesehen. Als diese Wahrheit ans Licht gelangt, wird das Duo praktisch zum Abschuss freigegeben. Nur die eigentlichen Drahtzieher rund um Frank Farian, die stehlen sich heimlich davon…

Anmerkung

Nur am jeweiligen Tag steht euch der Film zum vergünstigten Preis zur Verfügung, hier müsst Ihr also aufpassen. Was sagt Ihr zur heutigen Auswahl? Oder bevorzugt Ihr das Original?

