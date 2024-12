Home Deals Tag 20 im 2024er-Countdown: Heute „Blink Twice“ für 4,99 Euro kaufen

Verfasst von Patrick Bergmann // 20. Dezember 2024 um 15:54 Uhr // Deals // // Keine Kommentare

Einer der größten Skandale in den USA mit globalen Auswirkungen in der jüngeren Vergangenheit war die Person Jeffrey Epstein, die bekanntlich unter mysteriösen Umständen in der Haft ums Leben kam. Die unvorstellbaren Verbrechen bieten genügend Stoff für einen Thriller und damit zur heutigen Auswahl im 2024er-Countdown.

Tag 20 im 2024er-Countdown

Als der Tech-Milliardär Slater King (Channing Tatum) bei seiner Spendengala die Cocktailkellnerin Frida (Naomi Ackie) kennenlernt, fliegen gehörig die Funken. Er lädt sie darauf hin ein, mit ihm und seinen Freunden einen Traumurlaub auf seiner Privatinsel zu verbringen. Es scheint wie das Paradies. Wilde Nächte gehen in sonnige Tage über und alle amüsieren sich scheinbar prächtig. Keiner will, dass diese ekstatische Reise jemals endet, aber als auf einmal seltsame Dinge passieren, beginnt Frida, ihre Realität zunehmend infrage zu stellen. Irgendetwas stimmt nicht mit diesem Ort. Sie begreift schnell, dass sie die Wahrheit herausfinden muss, wenn sie diese Party jemals lebendig verlassen will.

„BLINK TWICE – Trailer #1 Deutsch German (2024)" von YouTube anzeigen

Anmerkung

Nur am jeweiligen Tag steht euch der Film zum vergünstigten Preis zur Verfügung. Das Angebot gilt nur bis Mitternacht, danach gibt es einen neuen Deal.

