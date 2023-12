Home Deals Tag 12 im 2023er Countdown: Heute „Magic Mike: The Last Dance“ für 4,99 Euro mitnehmen

Tag 12 im 2023er Countdown: Heute „Magic Mike: The Last Dance“ für 4,99 Euro mitnehmen

Verfasst von Patrick Bergmann // 12. Dezember 2023 um 15:54 Uhr // Deals // // Keine Kommentare

Die besten Rollen von Channing Tatum hatten immer etwas mit Tanzen zu tun, was schlicht und ergreifend an seiner persönlichen Vergangenheit liegt. Während andere an das College gingen, arbeitete er in einem Strip-Lokal und seine Erfahrungen daraus mündeten in drei Magic-Mike-Filmen. Der dritte Teil ist heute im Rahmen des 202er Countdown im Angebot.

3. Teil von Magic Mike im Angebot

Mike Lane (Channing Tatum) hat seine Tage als Stripper Magic Mike mittlerweile hinter sich gelassen. Doch das Leben hat ihm in den letzten Jahren gehörig zugesetzt: Seine Geldprobleme und ein fehlgeschlagener Business-Deal zwingen ihn dazu, in Miami als Barkeeper zu jobben. Immerhin lernt er so eines Tages auch Maxandra Mendoza (Salma Hayek) kennen. Nachdem er ihr einen Striptease der Extraklasse serviert hat, bietet sie ihm die Chance, aus seinem Barkeeper-Dasein zu entkommen: Gemeinsam wollen sie eine große Striptease-Liveshow auf die Beine stellen, die erotisches Tanzen zur Kunstform erhebt und alles Dagewesene in den Schatten stellt. Mike und Max brechen nach London auf, wo schon bald die Vorbereitungen für eine Show voller Leidenschaft, nackter Haut und großen Emotionen in einem altehrwürdigen Theater beginnen. Die besten Tänzer des Landes sollen auf der Bühne strippen und so beginnt ein aufwendiger Castingprozess. Mike und Max haben mit der Choreografie und den kreativen Entscheidungen alle Hände voll zu tun, doch auch die ersten Probleme lassen nicht lange auf sich warten, denn Max Ex-Ehemann hat etwas dagegen, dass eine dermaßen vulgäre Show in dem Theater stattfindet und so setzt er alle bürokratischen Hebel in Bewegung, um die Show zu stoppen…

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Anmerkung

Nur am jeweiligen Tag steht euch der Film zum vergünstigten Preis zur Verfügung. Das Angebot gilt nur bis Mitternacht, danach gibt es einen neuen Deal.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!