Tag 1 im 2023er Countdown: Heute „The Flash“ für 4,99 Euro mitnehmen

Verfasst von Patrick Bergmann // 1. Dezember 2023 um 17:25 Uhr // Deals // // Keine Kommentare

Das erste Türchen darf heute im Adventskalender geöffnet werden. Wer keine Süßigkeiten mag, der darf den Blick auch in diesem Jahr auf Apples Countdown werfen. Fortan gibt es jeden Tag einen ausgewählten Film zu einem besonders reduzierten Preis. Los geht es mit einem Helden aus dem DC-Universum.

Erster Tag im 2023er Countdown

In „The Flash“ prallen Welten aufeinander, als Barry seine Superkräfte nutzt, um in die Vergangenheit zu reisen und die Geschehnisse zu ändern. Doch als sein Versuch, seine Familie zu retten, unbeabsichtigt die Zukunft verändert, gerät Barry in eine Realität, in der General Zod zurückgekehrt ist und mit der Vernichtung der Welt droht – allerdings existieren keine Superhelden, an die er sich wenden könnte. Es sei denn, Barry schafft es, einen ganz anderen Batman aus dem Ruhestand zu locken und einen inhaftierten Kryptonier zu retten … jedoch nicht den, nach dem er sucht. Letztendlich besteht Barrys einzige Hoffnung zur Rettung der Welt, in der er sich befindet, und der Zukunft, in die er zurückkehren will, in einem Wettlauf um sein Leben. Aber wird das ultimative Opfer ausreichen, um das Universum neu zu starten?

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Anmerkung

Nur am jeweiligen Tag steht euch der Film zum vergünstigten Preis zur Verfügung. Das Angebot gilt nur bis Mitternacht, danach gibt es einen neuen Deal.

