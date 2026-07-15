Disney+ mit Gratis-Inhalten? Konzern diskutiert kostenloses Einstiegsangebot

Der Streamingmarkt ist in Bewegung – und Disney denkt offenbar darüber nach, erstmals ausgewählte Inhalte auf Disney+ ohne Abo zugänglich zu machen. Einen kostenlosen Vollzugriff auf den Katalog plant der Konzern allerdings nicht.

Disney+ soll kostenfreies Angebot diskutieren

Wie Business Insider unter Berufung auf zwei Insider berichtet, wurde das Thema bei einer internen Streaming-Veranstaltung aufgegriffen. Disney-Technikchef Adam Smith, der zuvor über zwanzig Jahre bei Google und YouTube gearbeitet hat, sprach dort über die Möglichkeit kostenloser Inhalte innerhalb der Plattform. Einen konkreten Zeitplan oder Details zum Umfang nannte er dabei nicht. Intern wird das Ganze als Teil einer breiteren Diskussion über neue Konzepte beschrieben. Denkbar wäre etwa ein werbefinanziertes Schaufenster mit einzelnen Serienfolgen, älteren Filmen oder dauerhaft laufenden Themenkanälen – nicht als Ersatz für die Bezahlabos, sondern als Einstiegspunkt.

YouTube und Co. ziehen Zuschauer ab

Der Hintergrund ist klar: Kostenlose Videoplattformen gewinnen rasant an Bedeutung. Laut Nielsen entfielen im April 2026 bereits 18,7 Prozent der gesamten US-Fernsehzeit auf Gratisangebote wie YouTube, Tubi oder Pluto TV. Im Vorjahr waren es noch 16,8 Prozent, 2024 lediglich 12,7 Prozent. Gleichzeitig haben klassische Streamingdienste ihre Preise wiederholt angehoben. Disney+ kostet in Deutschland im günstigsten Tarif „Standard mit Werbung“ derzeit 6,99 Euro monatlich, das werbefreie Standardabo liegt bei 10,99 Euro und die Premium-Variante bei 15,99 Euro. In den USA werden für das Disney+- und Hulu-Bundle mit Werbung 12,99 US-Dollar fällig, ohne Werbung 19,99 US-Dollar. Features wie Dolby Vision bleiben dabei dem teuersten Tarif vorbehalten. Die Schere zwischen steigenden Kosten und einem Katalog, der nicht im gleichen Tempo wächst, treibt Zuschauer zunehmend zu den Gratisplattformen.

Auch die Konkurrenz öffnet sich

Disney steht mit solchen Überlegungen nicht allein. Apple TV+ bietet bereits seit Längerem einzelne Serienpremieren ohne Abo an, Paramount+ gewährt Nichtabonnenten Zugriff auf ausgewählte Folgen und Netflix testet in einigen Märkten erstmals seit sechs Jahren wieder kostenlose Probezeiträume. Der Unterhaltungskonzern experimentiert darüber hinaus mit vertikalen Kurzvideos, Podcasts und sogenannten Micro Dramas, um jüngere Zielgruppen anzusprechen, die ihre Zeit vor allem auf YouTube und TikTok verbringen. Ob und wann ein Gratis-Angebot tatsächlich kommt, bleibt offen. Die Richtung aber ist deutlich: Reine Bezahlmodelle geraten branchenweit unter Druck. Wie steht ihr dazu – wäre ein kostenloses Einstiegsangebot für euch ein Argument, Disney+ (wieder) eine Chance zu geben?