Stiftung Warentest: Das iPhone 16 Pro Max ist das beste Smartphone

Das nach wie vor viel beachtete Verbrauchermagazin Stiftung Warentest hat sich die aktuellsten Smartphonemodelle vorgenommen. Der große Test kennt überraschend deutlich nur einen unumstrittenen Sieger und der kommt von Apple. Aber auch auf den Plätzen finden sich weitere iPhones.

Es gab Zeiten, da konnten die Verbrauchertester von Stiftung Warentest mit Apple-Produkten so gar nichts anfangen, aber das ist lange vorbei. Zuletzt hatten Apple-Geräte wiederholt Bestnoten in den Tests eingefahren, die für viele Verbraucher nach wie vor das Maß aller Dinge sind – so auch jetzt wieder.

Im großen Test aktueller Top-Modelle geht Apple klar als Sieger vom Platz, doch gleich mehrere Modelle bekommen durchweg gute Bewertungen.

Das iPhone 16 Pro Max siegt durch seinen starken Akku

Alleiniger Testsieger mit einer Note von 1,4 ist das iPhone 16 Pro Max. Es setzte sich vor das zweitplatzierte iPhone 16 Pro, da der Akku im Max noch einmal größer ist, das war den Testern wichtig. Kamera und Bedienung sowie Display überzeugten ebenfalls.

Das iPhone 16 Pro, ansonsten identisch ausgestattet, erhielt nur die Note 1,6, was vor allem am kleineren Akku lag, den beurteilen die Warentester nur als befriedigend. Gut kam auch das iPhone 16 Plus weg, jedoch mit Abzügen für das fehlende Tele-Objektiv.

Den zweiten Platz teilen sich die Apple-Modelle mit dem Samsung Galaxy S24 Ultra, der Abstand zur Spitzenposition ist aber nur gering. Auf dem dritten Platz findet sich mit dem iPhone 16 schon wieder ein Modell von Apple, zusammen mit dem Galaxy S24 Plus.

Pixels weit abgeschlagen

Überraschend kamen die aktuellen Google Pixel-Modelle Pixel 9 Pro und Pro XL nur auf den fünften Platz, die Tester bemängelten schlechte Akkulaufzeiten. Beobachter können dieser Einschätzung nur schwer folgen, auch wir haben ein Pixel 9 Pro in Gebrauch, das bei der Laufzeit keine Schwächen zeigt. Den gesamten Test mit allen Details auch zum Testverfahren finden Abonnenten hier bei der Zeitschrift Test.

