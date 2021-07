Home Hardware Stellungnahme zu Nanoleaf und Thread

Stellungnahme zu Nanoleaf und Thread

Wir bei Apfelpage sind steht bemüht, Euch so schnell wie möglich mit spannenden Informationen und Neuigkeiten rund um die Themen Apple, Smart Home und Technik im Allgemeinen zu versorgen. Dabei kann es im Eifer des Gefechtes passieren, dass wir manchmal einen Ticken zu schnell sind und damit kommen wir zu Nanoleaf. Hier haben wir versehentlich ein Feature enthüllt, welches noch nicht offiziell verfügbar ist.

Das Update auf Thread wird erst im August ausgerollt

Letzte Woche haben wir berichtet, dass Nanoleaf seine Nanoleaf Shapes und seine Nanoleaf Elements mittels Update Thread-fähig macht. Hierbei kam es leider zu einem Missverständnis, für das wir uns entschuldigen und für Klarheit sorgen möchten.

Nanoleaf wird die beiden genannten Produkte auf jeden Fall mit Thread ausstatten, nur wird dieses Update erst im August ausgerollt. Die Information ist über unsere Kanäle zu früh gestreut worden und unterlag eigentlich noch einer gewissen Sperrfrist. Falls es also zu Irritationen gekommen ist: Eure Nanoleafs sind nicht defekt, das Update ist nur noch nicht offiziell verfügbar.

Was macht Nanoleaf so interessant?

Nanoleaf bietet verschiedene Kacheln an, die sich in HomeKit integrieren lasen und dabei spannende Wanddekorationen ermöglichen. Die Kacheln lassen sich dabei mithilfe der Home-App dank HomeKit-Integration, der Nanoleaf-App oder händisch steuern – die Kacheln sind nämlich berührungsempfindlich. Mit den neuen Nanoleaf Elements und der Holzoptik greift der Hersteller das Thema Wohnambiente an, hier haben wir darüber berichtet.

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!