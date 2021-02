Home Apple Start Ende Februar: Apple veröffentlicht Trailer zu Billie Eilish-Doku

Apple hat einen Trailer für die Dokumentation über Billie Eilish veröffentlicht. Diese wird im Februar auf Apple TV+ zu sehen sein. Für die Rechte an dem Material hatte Apple viel Geld bezahlt. Die Doku zeigt das Leben der Musikerin und ihrer Familie und erzählt die Geschichte ihrer musikalischen Entwicklung.

Apple hat im Vorfeld des Starts der Dokumentation über Billie Eilish einen Trailer der kommenden Produktion bereitgestellt. Die Dokumentation mit dem Titel „Billie Eilish: The World’s A Little Blurry,“, soll Ende Februar erscheinen. Am 26. Februar soll der Streifen in ausgewählten Kinos, sowie auf Apple TV+ zu sehen sein. Der Start auf Apple TV+ dürfte sicher sein, inwieweit es unter den aktuellen Pandemiebedingungen zu Vorführungen in Kinos kommen wird, bleibt abzuwarten.

Noch eine Doku für Apple TV+

Videodokumentationen sind für Apple nicht ganz so neu, wie Serien und Filme. Es gab sie schon vor dem Start von Apple TV+, damals noch auf Apple Music und mit einer eher übersichtlichen Reichweite. Für die Doku über Billie Eilish soll Apple dem Vernehmen nach rund 25 Millionen Dollar gezahlt haben, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten.

Sie zeigt nicht nur die Sängerin und ihre Reise vom 17 Jahre alten Teenager zum Popstar, sondern bindet auch ihre Familie mit ein.

