Spannendes Timing: Apple streitet sich einen Tag vor Kongress-Anhörung mit Airbnb über 30%-Provision

Nun sollen auch Airbnb und ein Anbieter von Fitnesskursen im Apple-Universum zur Kasse gebeten werden. Apple verlangt seine üblichen 30% Umsatzbeteiligung, die alle Anbieter von Apps und Diensten im App Store abführen müssen. Allerdings, das Timing könnte besser sein.

Gut, das ist jetzt vielleicht nicht der ideale Zeitpunkt gewesen, um Airbnb mit dem Rauswurf aus dem App Store zu drohen, aber Apple sieht sich hier nach wie vor im Recht. Und so teilte man daher auch Airbnb mit, man erwarte von dem Unternehmen, dass es wie alle anderen auch bezahlt – die 30% Provision werde auch für Airbnb fällig, das Unternehmen ist die weltgrößte Plattform zur Vermietung von Wohnungen und Zimmern für Reisende und leidet wie die gesamte Reisebranche erheblich unter der Corona-Pandemie. Da aktuell weniger Reisen stattfinden, bietet man nun auch digitale Güter zum Kauf an und auf die fällt laut App Store-Regeln die bewusste Abgabe an.

Das selbe gilt auch für ClassPass, einem Anbieter von Sportkursen. Die Unternehmen haben nun noch bis Ende des Jahres Zeit, sich in die Reihe der zahlenden Anbieter im App Store zu begeben.

Apples Monopol steht zur Diskussion

Für Apple ist die Sache ganz klar: Die 30% Provision sind völlig in Ordnung und branchenüblich, ja, teilweise seien sogar höhere Provisionen üblich. Um dies zu belegen, hat man kürzlich auf eine Studie verwiesen, deren Unabhängigkeit aber angezweifelt werden muss, da sie von Apple finanziert wurde, Apfelpage.de berichtete.

Allerdings laufen aktuell in Europa, aber auch in den USA Untersuchungen, die klären sollen, ob der App Store ein unzulässiges Monopol darstellt. Viele europäische und amerikanische Politiker gehen davon aus, dass es so ist. Aus diesem Grund muss auch Tim Cook gemeinsam mit einigen anderen großen Firmenchefs morgen vor dem US-Kongress zu diesem Thema sprechen. Vor diesem Hintergrund scheint es kühn, die Debatte ausgerechnet jetzt noch zusätzlich zu befeuern.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!