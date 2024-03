Home Hardware Sonos optimiert die App für den Bluetooth-Lautsprecher Roam

Sonos steht kurz davor, seinen lange gemunkelten Kopfhörer auf den Markt zu bringen. In der Zwischenzeit möbeln die Amerikaner ihre App auf und werten damit den portablen Bluetooth-Lautsprecher Roam auf.

Roam mit verbesserter WLAN-Leistung

Die aktualisierte S2-App wird vom Systemupdate auf Version 16.1 begleitet, welches insbesondere für Nutzer eines Sonos Roam interessant ist. So führt Sonos eine neue WLAN-Funktion für den Sonos Roam ein, die die Performance des Players beim Einsatz in WLAN-Netzwerken mit mehreren Zugangspunkten deutlich verbessern soll. Der portable Lautsprecher ist dann in der Lage, automatisch den besten verfügbaren Zugangspunkt zu wählen, wenn dieser in einem Netzwerk mit mehreren aktiven Zugangspunkten eingesetzt wird. Dies ist besonders bei Mesh-Netzwerken interessant, die neben einem Router mit sogenannten Repeatern arbeiten.

Roam ist mit kleinem Preisnachlass erhältlich

Der Bluetooth-Lautsprecher ist aktuell Bei Amazon mit einem kleinen Preisnachlass erhältlich, diesen Hinweis wollen wir uns noch an der Stelle erlauben. Das weiße Modell ist aktuell für knapp 180 Euro erhältlich:

Wer mehr Leistung und eine längere Akkulaufzeit haben will, muss indes zum neuen Sonos Move 2 greifen. Dessen UVP liegt mit 499 Euro aber ungleich höher als die des Sonos Roam.

