Sonos aktualisiert seine App und bringt die Arc Ultra sowie den Sub 4 in den Handel

Der Marktstart des Sonos Ace zog einen völlig überstürzten Launch der überarbeiteten App nach sich, was den Multiroom-Hersteller in ernsthafte Schwierigkeiten brachte. Allein der Börsenwert brach um knapp 50% ein. Zum beginnenden Weihnachtsgeschäft will man wieder positive Schlagzeilen produzieren und bringt ab sofort die angekündigte Arc Ultra und den Sub 4 in den Handel.

S2-App in Version 80.11.38 steht zum Download bereit

Bei der Vorstellung der Arc Ultra kündigte Sonos an, zeitgleich ein weiteres Update für seine App bereitzustellen. Laut den Release-Notes hat sich der Konzern tatsächlich darauf konzentriert, nahezu den gesamten Funktionsumfang wiederherzustellen, welchen Nutzer vor dem leidigen Update genießen konnten. Anbei einmal die wichtigsten Neuerungen:

Unterstützung für die neue Arc Ultra Soundbar und Sub 4

Verbesserungen der Musikbibliothek

Optimierungen bei der Produkteinrichtung

Verbesserte Leistung beim Durchsuchen von Inhalten in „Home“ und „Browse“ auf Android

Verbesserungen bei der Unterstützung von Mehr-Systemen auf iOS

Korrekturen in den Einstellungen, u.a. bei Bluetooth-Anzeige, EQ und Sub-Verbindung auf iOS

Die Möglichkeit, System-Updates auf iOS zu planen

Fortlaufende Verbesserungen für VoiceOver auf iOS (erfordert ein Player-Update – 81.1-58074 oder höher)

Arc Ultra

Die App muss zwingend aktualisiert werden, wenn ihr die neue Arc Ultra in Betrieb nehmen wollt. Die ist ab heute im Handel verfügbar und soll dank der Sound Motion™-Technologie einen besonders immersiven und satten Sound erzeugen. Dafür übernahm man das Start-up Mayht aus den Niederlanden. Die Konnektivität wurde um Bluetooth ergänzt, zudem wird TV Swap unterstützt – damit kann man den Sound per Tastendruck auf einen Sonos Ace legen. Interessenten können zwischen Schwarz und Weiß wählen und dürfen sich von 999,00 Euro trennen.

Sub 4

Ganz über den Weg traut Sonos der Sound Motion™-Technologie nicht über den Weg und stellt der Arc Ultra den neuen Sub 4 zur Seite. Eigenen Angaben zufolge soll auch hier die Hardware überarbeitet worden sein, wir konnten beim Studium der technischen Details jedoch keinen Unterschied feststellen. An der Stelle sei gesagt, dass wir Hinweise gerne annehmen. Nicht zu übersehen ist hingegen das matte Finish des Sub 4, was schon lange eingefordert wurde. Auch hier stehen Schwarz und Weiß als Farboption zur Verfügung, 899,00 Euro werden fällig.

