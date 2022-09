Home Sonstiges Snapchat: Update bringt Sperrbildschirm-Widget, Chat-Shortcuts und mehr

Snapchat arbeitet kontinuierlich an neuen Funktionen für seine iOS-App. Nun möchte das Unternehmen diese auch an iOS 16 anpassen. Daher wird in Kürze für diese auch ein Sperrbildschirm-Widget verfügbar sein. Darüber hinaus plant Snapchat auch, Chat-Shortcuts einzuführen.

Immer mehr beliebte Apps machen sich das neue Feature in iOS 16 zunutze, Widgets nun auch auf dem Sperrbildschirm anzeigen zu lassen. Auch Snapchat hat nun den Weg dafür geebnet, dass bestimmte Funktionen der App sich auch über den Sperrbildschirm aufrufen lassen.

So können Nutzerinnen und Nutzer demnächst das Widget dazu verwenden, Chats mit Snapchat-Usern zu beginnen, die sie häufig kontaktieren. Diese Funktion wird laut Angabe des Unternehmens noch in diesem Herbst verfügbar sein.

Chat-Shortcuts für einen besseren Überblick

Außerdem erhält die App bald auch eine Funktion namens Chat-Shortcuts. Dabei werden oberhalb der Chat-Übersicht Shortcuts angezeigt, mithilfe derer die offenen Chats sortiert werden können. Dadurch erhalten Nutzerinnen und Nutzer eine bessere Übersicht darüber, welche auf welche Chats sie noch antworten müssen, ob sie Anrufe verpasst haben oder bei welchen Nachrichten es sich um Antworten auf ihre Stories gehandelt hat.

Darüber hinaus plant Snapchat auch die Einführung sogenannter Question Stickers, die einer Funktion ähneln, die so auch schon bei Instagram existiert. Zudem wird es bald allen Nutzerinnen und Nutzern möglich sein, Snapchat auch auf ihrem Computer zu öffnen. Zuvor war dieses Feature nur Abonnentinnen und Abonnenten von Snapchat+ vorbehalten.

