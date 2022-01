Home iPhone Smartphonemarkt Europa: Spannendes Jahr sieht das iPhone an der Spitze

Das iPhone ist in den USA bekanntlich extrem weit verbreitet, vor allem auf Schulhöfen ist es vielerorts das dominierende Smartphone. In Europa sieht das ganz anders aus, dennoch war 2021 auch hier ein gutes Jahr für Apple. Das iPhone konnte stärker zulegen als der Gesamtmarkt.

2021 war ein durchwachsenes Jahr für den Smartphonemarkt weltweit. Einerseits erholten sich die Märkte vielerorts von Corona, andererseits schlug die Pandemie fast überall in der zweiten Jahreshälfte noch einmal zu. Darüber hinaus brach eine neue Problematik über den Markt herein: Die Chipkrise setzt seit Monaten den Lieferketten zu.

Bekanntlich kam Apple hier lange besser weg als die Konkurrenz, denn man hatte zumindest für sein wichtigstes Produkt, den Hauptumsatzbringer iPhone, lange im Voraus Kontingente in den Chipfabriken reserviert. Diesem Umstand mag es mit zu verdanken sein, dass Apples iPhone-Verkäufe in Europa im letzten Jahr um rund 25% zulegen konnten, das zeigen aktuelle Zahlen der Marktforscher von Counterpoint Research.

Das iPhone wuchs stärker als der Markt

Zum Vergleich: Der europäische Gesamtmarkt für Smartphones konnte im letzten Jahr ebenfalls zulegen, allerdings nur um rund 8%. Da allerdings die Verkäufe im Jahr davor um rund 14% eingebrochen waren, liegen sie aktuell noch immer nicht auf dem Vorkrisenniveau.

Das iPhone begann das Jahr an der Spitze mit einem Marktanteil von rund 34% in Europa, wurde dann von Samsung überholt, das allerdings ab Mitte des Jahres die Chipkrise zu spüren kam und bei den Verkäufen wieder zurückfiel. Insgesamt wechselte die Spitze bei den meistverkauften Geräten im letzten Jahr viermal. So fand sich zeitweise etwa erstmals Xiaomi an der Spitze, hochgespült von starken Verkäufen in Süd- und Osteuropa. Dann aber war auch Xiaomis Glück zu Ende und die Halbleiterklemme zwang die Verkäufe in die Knie.

Samsung eroberte die Führung zurück, bis zuletzt Apple sich wieder an die Spitze setzte, dessen iPhone 13-Familie seit ihrer Einführung ausgesprochen gut gelaufen ist.

