Smart Lock Linus L2 von Yale lässt sich in Bosch Smart Home integrieren

Erst letzte Woche wurde bekannt, dass Yale sein Smart Lock L2 deutlich aufgewertet hat. Der Hersteller stellte eine neue Firmware bereit, welche das smarte Türschloss mit Matter kompatibel macht. Im Zuge dessen gibt es nun eine weitere Verbesserung, die wir hier kurz im Detail besprechen.

Linus L2 kann in Bosch Smart Home integriert werden

Der Hersteller Yale verschickte noch einmal eine separate Mail an Pressevertreter und weist darauf hin, dass sich das Yale Linus L2 dank Matter in das System von Bosch Smart Home integrieren lässt. Damit lässt man die ehemalige Partnerschaft wieder neu auflegen. Sobald das Linus® L2 in das Bosch Smart Home System integriert ist, aktiviert es beim Abschließen automatisch das Bosch Smart Home Alarmsystem, indem es eine einfache „Wenn-dann“ Automatisierung verwendet. Darüber hinaus kann das Ver- oder Entriegeln der Tür eine Vielzahl von Bosch Smart Home Szenarien auslösen. Zudem erhöht die Bosch Smart Home Eyes Outdoor Camera II die Sicherheit, indem sie die Benutzer benachrichtigt, wenn in der Nähe der Tür eine Bewegung erkannt wird. So weiß man immer, wer vor der Tür steht. Die integrierte Zwei-Wege-Audiofunktion ermöglicht es Benutzern sogar, mit Besuchern zu sprechen, und bietet damit ein nahtloses Sicherheitsgefühl. Über die Bosch Smart Home App kann man das Yale Linus® Smart Lock L2 mit einem einzigen Klick entriegeln – für zusätzlichen Komfort.

Controller II muss vorhanden sein

Damit das Ganze funktioniert, muss das Linus L2 über die aktuellste Firmware verfügen. Zudem benötigt man den Bosch Smart Home Controller II, der ebenfalls mit aktueller Firmware bestückt sein muss.

