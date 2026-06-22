Siri AI im Test: Noch nicht perfekt, aber auf guten Weg

Vor wenigen Wochen hat Apple seine neue Sprachassistentin Siri AI vorgestellt. Zu Beginn nur auf Englisch und aktuell noch in der iOS 27-Beta verfügbar, zeigen erste Tests, wie gut die neue Siri tatsächlich ist.

Joanna Stern, als Journalistin ehemals für das Wall Street Journal tätig, hat Siri einem einwöchigen Test unterzogen. In einem 11 Minuten dauernden YouTube-Video zeigt sie, was die neue Siri kann und wo ihre Stärken und Schwächen liegen.

Siri besser als zuvor, aber noch nicht perfekt

Der ursprüngliche Titel des Videos lautete „Is Siri finally good?“, eine Frage, die Stern im Großen und Ganzen mit Ja beantwortete. Mittlerweile hat sie die Überschrift in „The New Siri Knows a LOT Abut You“ geändert und trifft damit den Kern des Erfolgs der neuen Sprachassistentin.

In ihrem Video testet Stern die Funktionen, die Apple auf der Keynote vorgestellt hat, geht aber auch weit darüber hinaus. Dabei wird klar, dass Siri trotz konnektivitätsabhängiger Ladezeiten und hohen Privatsphäre-Versprechen grundlegend überzeugt. Im Video werden auch die Grenzen herausgestellt, beispielsweise bei ärztlichem oder emotionalen Support. Das gesamte Video findet ihr hier:

„Is Siri Finally Good?“ von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Siri erstmal nicht in der EU verfügbar

So vielversprechend die neue Siri wirkt, so ernüchternd sind die Aussichten für EU-Nutzende. Die neue Sprachassistentin, auf die Apple zwei Jahre lang warten ließ, ist vorerst ausschließlich auf Englisch und als Beta verfügbar. In der EU macht Apple den DMA für eine Verzögerung verantwortlich, doch auch in anderen Teilen der Welt gibt es die neue Siri erstmal nicht. Der chinesische Markt, der lange auf Apple Intelligence warten muss, stellt sich auch in diesem Fall hinten an.

Wann und ob Siri AI bei uns startet, ist derzeit noch offen. Beobachter gehen von einem ähnlichen taktischen Manöver aus wie bei der Einführung von Apple Intelligence. Vor zwei Jahren hatte Apple seine KI-Funktionen mit iOS 18.1 in den USA gestartet und ein halbes Jahr später im April 2025 auch auf Deutsch verfügbar gemacht.