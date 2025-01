Home Apple Sicherheitsupdates: iPadOS 17.7.4, macOS 13.7.3 und macOS 14.7.3 sind verfügbar

Sicherheitsupdates: iPadOS 17.7.4, macOS 13.7.3 und macOS 14.7.3 sind verfügbar

iOS 18.3 und Co. sind das erste größere Update von Apple für die aktuellen Betriebssysteme. Während in den USA, Kanada und Großbritannien weitere Werkzeuge von Apple Intelligence zur Verfügung gestellt wurden, bekamen Kunden hierzulande nur Bugfixes ausgeliefert. Was sich so lapidar anhört, waren jedoch über 20 geschlossene Sicherheitslücken.

macOS 13.7.3 und macOS 14.7.3 sind verfügbar

Für macOS 13 alias Ventura liegt nun Version 13.7.3 zum Download vor. Insgesamt 32 Lücken stopft Apple damit. macOS Sonoma bekommt Update 14.7.3. Hier wurden gar 40 verschiedene Bugs mit Sicherheitsrelevanz angegangen, darunter eine Angriffsmöglichkeit via AirPlay. Für macOS Ventura und macOS Sonoma hat Apple zudem ein Update für Safari bereitgestellt.

iPadOS 17.7.4 ist ebenfalls verfügbar

Neue Funktionen sind auch unter iPadOS 17.7.4 nicht zu erwarten, Apple schloss lediglich diverse Sicherheitslücken in ARKit, CoreMedia, ImageIO, Sandbox, Xsan, LaunchServices und vielen weiteren Bereichen. Konkrete Details zu den einzelnen Sicherheitslücken wurden noch nicht veröffentlicht, jedoch wird Nutzer:innen dringend empfohlen, die Aktualisierungen durchzuführen, um potenzielle Risiken zu minimieren. Interessanterweise fehlt jedoch iOS 17.7.4.

