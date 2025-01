Home Deals Amazon-Deal: MacBook Air mit M3 und 16 GB RAM für knapp 1000 Euro im Angebot

Amazon-Deal: MacBook Air mit M3 und 16 GB RAM für knapp 1000 Euro im Angebot

Verfasst von Patrick Bergmann // 29. Januar 2025 um 17:14 Uhr // Deals // // Keine Kommentare

Wir wissen, dass das neue MacBook Air mit M4 nicht mehr allzu lange auf sich warten lässt. Dennoch ist dieser Deal durchaus einen Blick wert, schließlich verfügt das Gerät über den doppelten Arbeitsspeicher.

MacBook Air im Angebot

Es handelt sich dabei um das aktuelle MacBook Air mit M3, und zwar in beiden Displaygrößen. Die SSD ist 256 GB groß, spannend ist aber die Ausstattung bezüglich des Arbeitsspeichers. Die beträgt nämlich 16 GB, in der ursprünglichen Standardkonfiguration verfügte das Gerät nämlich nur über 8 GB. Da Apple auch diese Geräte fit für Apple Intelligence machen will, hat Cupertino den RAM verdoppelt.

Das Modell mit 15,3″ Displaydiagonale ist auch mit einer größeren SSD im Angebot. Soweit wir gesehen haben, bekommt man den günstigsten Preis jedoch nur für die Farbe Mitternacht.

Zubehör

Ergänzend zum MacBook Air haben wir noch ein paar Deals in Sachen Zubehör gefunden. Unter anderem ein leistungsstärkeres USB-C-Ladegerät:

