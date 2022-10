Home Apps Sich einmal wie Bud Spender und Terrence Hill kloppen: Dank „Slaps And Beans“ gerade kostenfrei möglich

Sich einmal wie Bud Spender und Terrence Hill kloppen: Dank „Slaps And Beans“ gerade kostenfrei möglich

Verfasst von Patrick Bergmann // 7. Oktober 2022 um 11:48 Uhr // Apps // // Keine Kommentare

Einer der berühmtesten Italiener ist Carlo Pedersoli, der euch so wahrscheinlich nichts sagen wird. Das ist auch kein Wunder, weil er mit seinem Künstlernamen weltberühmt wurde – die Rede ist von Bud Spencer. Wer ein Fan von seinen Filmen ist, der darf in seine Rolle oder in die seines Buddys Terence Hill schlüpfen.

Slaps And Beans

Seit geraumer Zeit befindet sich ein Spiel im App Store, welches auf den Namen „Slaps And Beans“ hört. Hier kann man stilecht mitsamt leicht pixeliger Grafik in die Rolle von Bud Spencer und Terrence Hill schlüpfen und sich zünftig durch verschiedene Level kloppen – markige Sprüche inklusive. Das Spiel lässt sich aktuell kostenfrei im iOS App Store laden und ist zudem eine Universal-App. Damit steht sie auch auf dem Mac mit Apple Silicon zur Verfügung.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.



Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube.



Inhalt von YouTube immer anzeigen

Wie lange das Spiel noch kostenfrei ist, können wir aktuell nicht sagen. Es ist aber auf jeden Fall eine kurzweilige Abwechslung.

Nachfolger bereits in Arbeit

Den kostenfreien Download nimmt man gerne mit, kostet das Spiel doch regulär 3,99€. Wir wollen jedoch keinesfalls verschweigen, dass der Nachfolger bereits in den finalen Zügen der Entwicklung liegt. Das dafür notwendige Kapital wurde wieder via Kickstarter eingesammelt. Die anvisierte Veröffentlichung soll im Dezember 2022 erfolgen.

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!