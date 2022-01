Home Videos Shot on iPhone: „My Year“ zeigt Jahresrückblick 2021 aus Japan

Shot on iPhone: „My Year“ zeigt Jahresrückblick 2021 aus Japan

In seinem Shot on iPhone-Video “My Year” zeigt der japanische Youtuber Pham Giang seinen Jahresrückblick 2021 in beeindruckenden Bildern. Das letzte Jahr war für viele Menschen nicht einfach, doch Pham hat ein sonniges 2021 erlebt.

Vielfältiger Jahresrückblick 2021 aus Japan

Im Shot on iPhone 12 Cinematic-Kurzvideo “My Year” des Japaners Pham Giang sehen wir nach einem Intro einen schneereichen Jahresanfang mit Schneeflocken in Zeitlupe, gefolgt von einem bunten Frühjahr mit farbenfrohen Blumen und viel Regen.

Der Sommer bot dem Video zufolge reichlich Sonnenschein, weshalb wir hier flotte Schnitte, Drehungen und Zeitlupenaufnahmen sehen. Beeindruckend ist ein gigantisches Wasserrad und ein Drohnenflug mit Fokus auf den schneebedeckten Fujiyama. Sonnenuntergänge und Sonnenaufgänge bekommen wir ebenfalls zu sehen.

Untermalt wurde das Cinematic-Video von einer stimmungsvollen Hintergrundmusik. Als Aufnahmegerät verwendete der Youtuber die Kamera seines iPhone 12 und bearbeitete den Videoclip mit der Video-App Capcut.

Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!