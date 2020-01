Shift Keyboard verbessert Schreiben auf Apple Watch

Der Entwickler Adam Foot hat mit Shift Keyboard eine App für die Apple Watch entwickelt, die einen neuen Weg bietet, auf der Smartwatch zu schreiben. Eine virtuelle Tastatur wird auf dem Display eingeblendet.

Wie funktioniert Shift Keyboard?

Der Anwender erhält mit der App Shift Keyboard auf der Apple Watch eine vollständige Tastatur wie auf dem Apple iPhone. Zwischen den Tastatur-Varianten “Full” und “Precise” kann gewählt werden, wenn die App gestartet wird und die getroffene Auswahl lässt sich später wieder ändern.

Die zweite Option “Precise” zeigt die Buchstaben, Nummern und Sonderzeichen in groß an. Die “Precise”-Tastatur ist außerdem in alphabetischer Anordnung, QWERTY oder AZERTY wählbar.

Vollständige Tastatur

Die erste Option “Full” ist eine komplette Tastatur, die aussieht wie auf dem Apple iPhone unter iOS. Die Apple Watch ist klein, wobei die Tastatur mit Vorhersagen und Vorschlägen arbeitet, was die eingebene Nachricht verbessert. Es sind allerdings weder Zahlen noch Sonderzeichen in der “Full”-Tastatur enthalten und dennoch funktioniert die Eingabe laut ersten Tests sehr gut und zuverlässig.

Shift Keyboard funktioniert nur als eigenständiges Programm und nicht als Tastatur eines Drittanbieters, weshalb nur systemeigene Nachrichten-Apps verwendet werden können, um SMS und iMessages zu versenden. Im Apple App Store ist das Shift Keyboard für 1,99 US-Dollar als Download verfügbar. Auf der Apple Watch sollte watchOS 6.0 installiert sein.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!