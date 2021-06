Home Apple Shazam erkennt jetzt rund eine Milliarde Songs im Monat

Shazam erkennt jetzt rund eine Milliarde Songs im Monat

Shazam erkennt jetzt im Durchschnitt mehr als eine Milliarde Songs pro Monat: Die Musikerkennungsanwendung ist inzwischen zwar nicht mehr allein, noch immer aber werden über keine App mehr Songs erkannt. Dabei entwickelte sich der Erfolg von Shazam zunächst eher langsam.

Shazam hat einen neuen Meilenstein passiert: Der Musikerkennungsdienst erkennt nun im Schnitt rund eine Milliarde Songs jeden Monat. Shazam sei heute nur ein anderes Wort für Magie, lässt sich Oliver Schusser hierzu vernehmen. Er ist bei Apple verantwortlicher Manager für Apple Music und Beats-Produkte und mit bombastischen Formulierungen kennt der Mann sich aus, das zeigte sich erst jüngst bei der Vorstellung der neuen Beats Studio Buds.

Und da Shazam seit einigen Jahren schon zu Apple gehört, fiel ihm auch die dankbare Aufgabe zu, die zugegeben eindrucksvollen Zahlen zu kommentieren.

Ein langer Weg bis zur ersten Milliarde

Dabei lief das Geschäft von Shazam zunächst sehr beschaulich an: Der Dienst startete 2002 noch als SMS-basierter Service. Der erste Song, der von Shazam erkannt wurde, war „Jeepster“ von T. Rex.

Bis heute wurden 50 Milliarden Songs erkannt

Bis Shazam seine erste Milliarde Songs erkannt hatte, sollten zehn Jahre vergehen. Dann aber stieg die Erkennungsrate sprunghaft an, nicht zuletzt hatte der Start des App Store für Shazam den Turbo gezündet. Bis heute wurden mehr als 50 Milliarden Songs von Shazam unter iOS und Android erkannt.

Am häufigsten shazamt wurde der Song „Dance Monkey“ von Tone and I’s.

Shazam bot Nutzern bereits vor der Übernahme durch Apple die Möglichkeit, ihre Konten bei Spotify oder Apple Music mit der App zu verknüpfen, um erkannte Songs direkt dort abspielen zu können. Apple hat an der App nach ihrem Kauf nur wenig verändert. Größte Neuerung war, dass Shazam seither werbefrei und kostenlos für alle Nutzer wurde.

Zudem stehen in Apple Music nun auch Shazam-Charts zur Verfügung. Am Ende war Shazam für Apple ein Kauf zu kleinem Preis, aber mit großem Potenzial, wie sich einmal mehr nun an der Nutzungsfrequenz der Anwender zeigt.

