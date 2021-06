Home iPhone iPhone 12 noch vorn: 5G-Konkurrenten jagen den Marktführer

Apple hält mit dem iPhone 12 weiter die Führung beim weltweiten Verkauf von 5G-Modellen. Allerdings wird die Konkurrenz speziell durch chinesischer Hersteller zunehmend lebendiger. Dennoch ist das iPhone 12 in einigen märkten wie etwa Japan aktuell unglaublich gefragt.

Apple führt beim weltweiten Trend die Verkäufe von Smartphones mit 5G weiter an, das zeigt eine aktuelle Schätzung der Marktforscher von Strategy Analytics. Danach konnte Apple im ersten Quartal 2020 rund 40,4 Millionen Einheiten des iPhone 12 (Affiliate-Link) rund um die Welt absetzen, das bekanntlich in vier Versionen erschienen war. Alle vier iPhone 12-Modelle unterstützen 5G. Die Verkäufe konnten natürlich nicht auf dem Höchststand des Schlussquartals 2020 gehalten werden, in diesem Zeitraum konnte Apple rund 52,2 Millionen Einheiten des iPhone 12 weltweit absetzen. Verglichen mit dem Vorquartal ist das zuletzt ein Minus von rund 23%.

Dennoch ist das iPhone 12 vorn, gefolgt von Oppo aus China: Der Hersteller hat in Q1 2021 rund 21,5 Millionen Einheiten mit 5G absetzen können, das entspricht einem weltweiten Marktanteil von rund 15,8% – ein Plus von extremen 55% im Vergleich zum Vorquartal.

Die Konkurrenz ist stark

Der Zuwachs beim ebenfalls chinesischen Hersteller Vivo ist sogar noch gewaltiger: dort konnte man Ende 2020 die Verkäufe binnen eines Quartals sogar um 62% steigern, insgesamt wurden von Vivo rund 19,4 Millionen Einheiten mit 5G weltweit verkauft.

Der weltweite Marktanteil von Samsung mit 5G-fähigen Smartphones lag dementgegen zuletzt bei nur rund 12,5%, die Südkoreaner hatten in Q1 2021 nur etwa 17 Millionen Einheiten weltweit absetzen können. Das bedeutet aber noch immer einen extremen Anstieg von rund 79% im Vergleich zum Vorquartal. Vergleichsweise dicht hinter Samsung liegt Xiaomi, das weltweit zuletzt rund 16,6 Millionen Einheiten mit 5G verkaufen konnte, das entspricht einem weltweiten Marktanteil bei 5G-Geräten von rund 12,2%.

Apple liegt mit seinem iPhone 12 zwar derzeit noch weit in Front, musste jedoch als einziger Hersteller in den Top5 deutliche Absatzverluste zum Vorquartal hinnehmen. Samsungs erfolgreichste 5G-Modelle in Asien, Nordamerika und Teilen Europas waren zuletzt die Galaxy S21-Modelle. Wie sich die Zusammensetzung der Top5 5G-fähiger Smartphones in den kommenden Monaten wandelt, ist schwer abzusehen. Das iPhone 13 dürfte hier für Apple frühestens im Weihnachtsgeschäft neue Impulse bedeuten.

