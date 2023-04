Home Apple Schwache Verkäufe? Apple legt Q2-Quartalszahlen Anfang Mai vor

Apple wird seine nächste Quartalsbilanz Anfang Mai vorlegen. Sie gibt Einblick in die Entwicklung der Geschäfte im ersten Kalenderquartal 2023, für Apple und andere Hardwarefirmen traditionell ein schwächeres Jahr. In diesem Jahr scheinen einige Geschäftsbereiche besonders schwach zu laufen.

Apple wird seine Zahlen für das zweite Fiskalquartal 2023 am 04. Mai vorlegen, das ist wie üblich zu diesem Termin ein Donnerstag. Apples Q2 entspricht dem ersten Kalenderquartal 2023 und decken die Geschäftsentwicklung von Ende Dezember 2022 bis Ende März diesen Jahres ab.

In diese Zeit fällt die Einführung der neuen MacBook Pro 2023-Modelle, des neuen Mac mini, alle mit M2 / M2 Pro, sowie des neuen HomePod. Außerdem startete zuletzt das iPhone 14 in Gelb.

Potenziell schwächere Zahlen erwartet

Apple lehnte es bei der letzten Quartalsbilanz erneut ab, einen Ausblick auf das kommende Quartal vorzulegen, dies ist seit Ausbruch der Corona-Pandemie so und Apple findet seither stets neue Gründe, sich nicht konkreter äußern zu wollen. In diesem Fall dürfte der Ausblick Investoren auch nicht gefallen haben, denn das erste Quartal im Jahr ist für Apple traditionell ein eher schwacher Zeitraum. Dieses Jahr sind die Herausforderungen allerdings besonders groß, Inflation und wirtschaftlicher Druck setzen den Verkäufen zu, darunter scheint insbesondere der Mac zu leiden, Apfelpage.de berichtete. Im vorangegangenen Quartal hatte Apple gut 97 Milliarden Dollar erlöst. Die Apple-Papiere sind in den letzten Wochen aufgrund verschiedener marktbedingter Effekte allerdings gut gelaufen.

