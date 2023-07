Home Hardware Satechi präsentiert Thunderbolt 4 Multimedia Pro Dock

Satechi präsentiert Thunderbolt 4 Multimedia Pro Dock

Hochwertiges Zubehör im Look von Apple, jedoch ganz ohne die unverschämten Preise… Dann muss man den Blick zu Satechi schweifen lassen. Der Hersteller präsentiert nun mit dem Thunderbolt 4 Multimedia Pro Dock ein neues Zubehör. Wir haben die Details.

Thunderbolt 4 Multimedia Pro Dock

Auf der Gerätefront befinden zwei USB-A-Anschlüsse, Kartenleser für SD- und MicroSD-Karten, ein Audio-Anschluss sowie der Ein-Aus-Schalter für das Dock. Außerdem wurde dort der Thunderbolt-4-Host-Anschluss platziert, was ein schnelles und komfortables An- oder Abstöpseln des Rechners ermöglicht. Zudem wurde eine 2,5 Gbps Ethernet-Schnittstelle verbaut. Insgesamt finden hier 16 Schnittstellen ihren Platz. Leider wird nur Power Delivery bis maximal 96 Watt unterstützt, was für ein MacBook Pro 16″ mit M2 Max zu wenig Leistung sein dürfte.

Die unterstützte Anzahl und Auflösung von zusätzlichen Bildschirmen hängt jeweils vom Betriebssystem und verbundenen Rechner-Typ ab. Aktuelle Mac-Modelle mit mit M-Chips erlauben hier den Betrieb von einem zusätzlichen Monitor für einen vergrößerten Arbeitsbereich, bei älteren Mac-Modellen lassen sich teils auch zwei externe Bildschirme über das Dock verbinden. Die Auflösung bleibt bei beiden Varianten mit 4k bei 60 Hz unverändert

Preise und Verfügbarkeit

Anhand der Quantität und Qualität der Anschlüsse richtet sich das Thunderbolt Multimedia Pro Dock eher an professionelle Anwender. Dementsprechend kommt auch der Preis von 349,99 Euro zustande. Das Dock kann ab sofort via Amazon bezogen werden:

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!