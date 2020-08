Samsung-Event heute: Galaxy Z Fold 2, Galaxy Note 20 und mehr – Das erwartet uns

In knapp drei Stunden, gegen 16 Uhr deutscher Zeit, wird Samsung hier auf seiner Homepage das Unpacked-Event livestreamen. Erwartet werden vier große Produktvorstellungen. Wir blicken mit euch über den Tellerrand.

Laut den Gerüchten und der Samsung-Einladung werden wir vermutlich mindestens fünf neue Geräte heute zu Gesicht bekommen:

Das Galaxy Fold läutete die Ära der Falt-Handys so richtig ein und nun kommt schon sein Nachfolger. Das Galaxy Fold 2 kommt mit einem randlosen Display ohne Notch und einem Edge-to-Edge-Display vorne daher. Ebenso wird die Kamera und die Performance deutlich verbessert daherkommen.

Tatsächlich wurde es vor der Präsentation heute schon komplett geleakt. Zu 99% ist das hier das Galaxy Fold 2, das wir heute zu Gesicht bekommen:

More images of Samsung's Galaxy Z Fold 2 hit the web https://t.co/vqhbEAsMk6 by @NexusBen pic.twitter.com/0ZAjkcyqdw

— 9to5Google.com (@9to5Google) August 4, 2020