RTL+-Tarife überarbeitet: Es wird teurer

Die Zahl der Videostreamingdienste ist in den letzten Jahren massiv gewachsen, wozu in Deutschland auch Plattformen wie Joyn und Co. beitragen. Auch RTL+ mischt fleißig mit und dürfte für den einen oder anderen Leser zeitnahe wieder interessant werden – Stichwort NFL. Fast pünktlich zum anstehenden Start der neuen Regular Season gibt es im wichtigsten Tarif eine Preiserhöhung.

Premiumtarif wird teurer

Der wichtigste Tarif für die meisten Kunden dürfte der sogenannte Premiumtarif sein. Dessen monatlicher Preis steigt von 7,99 Euro auf nunmehr 8,99 Euro. Das entspricht einer Preiserhöhung von fast 25%. Das Premium-Abo bietet es weiterhin uneingeschränkten Zugriff auf das Streaming-Portfolio, einschließlich Live-Sport und damit schlagen wir die Brücke zur demnächst startenden NFL-Saison und Live-TV. Fairerweise müssen wir anmerken, dass dieser Preis bereits seit dem 15. August 2024 gilt. Wer auf Werbung verzichten will, muss das sogenannte Max-Abo buchen, welches 14,99 Euro kostet. Neben dem Verzicht auf Werbung lässt sich das Programm auf bis zu vier Endgeräten gleichzeitig streamen. Sowohl das Premium-Abo als auch das Max-Abo lassen sich als Jahrespaket abschließen, dann wird es etwas günstiger.

Family-Paket nicht mehr für Neukunden verfügbar

Eine bedeutende Änderung betrifft das Family-Paket. Ab heute wird dieses Paket für Neukunden nicht mehr verfügbar sein. Bestehende Kunden, die das Family-Paket bereits abonniert haben, können es jedoch weiterhin nutzen. Zu den genauen Gründen für die Einstellung dieses Angebots wurden keine detaillierten Informationen bekannt gegeben.

-----

