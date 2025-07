Readly: 2 Monate für 1€ – Euer Shortcut zu smarterem Lesen

Ob auf Reisen, im Zug zur Uni oder beim Baden am See: Mit dem Sommerangebot von Readly erhaltet ihr 2 Monate für nur 1 Euro und taucht in tausende Magazine und Zeitungen ein. Warum sich der Deal lohnt und was die App alles drauf hat, erfahrt ihr hier.

Wenn euer Kiosk plötzlich in die Hosentasche passt

Stellt euch vor: Draußen regnet’s, das Handy ist voll geladen, und ihr habt endlich mal Zeit zum Runterkommen. Jetzt ein bisschen was über Tech-Trends lesen, danach in einem spannenden Reisemagazin blättern, später vielleicht noch ein Interview im Lieblings-Lifestyle-Heft? Klingt gut, oder?

Genau hier kommt Readly ins Spiel – euer persönlicher, digitaler Zeitungskiosk für die Hosentasche.

Das Beste: Mit dem aktuellen Sommerangebot könnt ihr Readly jetzt fast kostenlos ausprobieren. Der Deal ist perfekt für alle, die gerne lesen, aber keine Lust haben, sich auf ein einziges Abo festzulegen.

-> Sichert euch noch bis zum 31.08.25 2 Monate für nur einen Euro!

Readly: Lest, was ihr liebt

Ihr wollt euren Newsfeed mal gegen echte Inhalte tauschen? Dann ist Readly die ideale Lösung. Statt endlosem Scrollen bekommt ihr hier kuratierte Inhalte, echten Qualitätsjournalismus und Inspiration für eure Interessen.

Mit Readly taucht ihr in über 8.000 Magazine und Zeitungen weltweit ein, ganz bequem mit einer einzigen App. Ob renommierte Titel wie „The Guardian“, „Die Welt“, „Neue Zürcher Zeitung“ oder starke Lifestyle-Marken wie GQ, Glamour, Vogue oder AD – hier ist wirklich für jeden was dabei.

Und das Ganze funktioniert völlig unkompliziert: Artikel lesen, Hefte durchblättern, offline speichern und downloaden. Alles unbegrenzt und inklusive. Je mehr ihr lest, desto besser lernt die App euch kennen und empfiehlt euch aus über 37 Kategorien und 15 verschiedenen Sprachen Inhalte, die wirklich zu euren Interessen passen. Egal ob auf dem Smartphone beim Pendeln oder auf dem Tablet auf Reisen.

Neu mit dabei: Die TOP 50 Magazine sind auch als Audio-Version erhältlich – perfekt, wenn ihr mal lieber hören statt lesen wollt.

Für alle Themen, die euch wirklich interessieren

Ihr steht auf Wirtschaft, Design oder Gaming? Ihr seid Tierfans, interessiert euch für Umwelt-Themen oder wollt einfach mal wissen, was in der Welt so abgeht? Dann werdet ihr bei Readly garantiert fündig.

Neu dabei sind jetzt auch viele beliebte Kinder- und Jugendmagazine, darunter Titel wie National Geographic Kids, Käpt’n Sharky oder Total tierlieb! – perfekt für Familien.

Ebenfalls neu am Start: die WirtschaftsWoche, ein echtes Must-Read für alle, die in Sachen Wirtschaft up-to-date bleiben wollen.

Technik-Fans kommen bei Readly ebenfalls voll auf ihre Kosten. Ob die c’t Sonderhefte, PC Games Hardware, Computer BILD oder Mac Life: Hier findet ihr fundierte Artikel, Praxistipps, Kaufberatungen und News rund um die digitale Welt. Ideal für alle, die Gadgets lieben, sich für IT-Trends interessieren oder einfach wissen wollen, was technisch gerade angesagt ist.

Mit dem Familien-Account könnt ihr bis zu fünf Profile auf fünf Geräten anlegen. So bekommt jeder seinen ganz persönlichen Lesebereich und bei über 10.000 4,7-Sterne-Bewertungen im App Store, verpasst ihr definitiv etwas, wenn ihr Readly noch nicht getestet habt.

Readly: 2 Monate für 1€ – jetzt ausprobieren

Noch bis zum 31. August könnt ihr den aktuellen Deal von Readly nutzen, also nichts wie los! Viele Nutzer sagen, dass sie dank Readly Magazine entdeckt haben, die sie sonst nie gelesen hätten. Es gibt keine versteckten Kosten, keine Abo-Falle und nach den 2 Testmonaten kostet Readly nur 14,99 € pro Monat. Komplett transparent und jederzeit kündbar.

Macht den ersten Schritt in eine neue, entspannte Art zu lesen und probiert’s aus – und entdeckt, was ihr wirklich liebt.

