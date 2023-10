Programmtipp: „The Equalizer 3: The Final Chapter“

Jetzt ist die Zeit, das Heimkino endgültig zu reaktivieren. Apple TV+ hat einige Highlights in der Pipeline, doch auch bei iTunes kann man ein paar echte Kracher kaufen. Dazu zählt Denzel Washington als Robert McCall, der ein drittes Mal in diese Rolle schlüpfte und der italienischen Mafia das Fürchten lehrt.

Dritter Equalizer-Film kann nun auf iTunes gekauft werden

„The Equalizer“ war ursprünglich eine Serie auf CBS, die in insgesamt 88 Folgen von 1985 bis 1989 über die TV-Bildschirme flimmerte. 2014 adaptierte Antoine Fuqua die Serie für das Kino und war ein durchschlagender Erfolg. Auch der Nachfolger überzeugte und erstmals schlüpfte Denzel Washington ein zweites Mal in eine Rolle. Nun ist der dritte und abschließende Teil bei iTunes erhältlich und wer auf die gute alte harte Gewalt steht, wird hier fündig. Selten war Gewalt so virtuos choreografiert, die Story kommt jedoch nicht zu kurz:

Leider ohne Dolby Atmos

Beim Bild dürfte es wenig zu meckern geben, 4k und Dolby Vision sind an Bord. Beim Ton muss man leider auf Dolby Atmos verzichten, weshalb der Preis von 19,99 Euro etwas zu ambitioniert ist. Hier dürfte sich das Warten lohnen, spätestens im Dezember könnte hier was gehen.

-> The Equalizer 3: The Final Chapter kaufen

