Programmtipp: Doctor Strange in the Muliverse of Madness ab heute auf Disney+ verfügbar

Die Kinobranche hatte es wegen Corona in den vergangenen zwei Jahren nicht leicht, zudem üben die Streamingdienste Druck aus. Und damit kommen wir zum neuen Film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Dieser ist ab sofort auf Disney+ verfügbar.

Der Film ist die Erweiterung von Spider-Man: No Way Home und knüpft inhaltlich an die Serie WandaVision an. Der Film gilt dabei nach Auffassung einiger Fans als erster Horror-Film und dürfte somit deutlich düsterer als alle bisherigen Filme aus dem MCU sein. Was jedoch überrascht, ist der frühe Start auf Disney+. Der Film lief erst am 06. Mai 2022 in den US-Kinos an und ist nun auf dem hauseigenen Streamingdienst verfügbar – und das sogar ohne Aufpreis. Wir erinnern uns: Mulan und auch Black Widow beispielsweise kamen mit einem Premieren-Ticket zu Disney+, welches knapp 22€ kostete. Der neue Doctor Strange ist hingegen ohne Aufpreis verfügbar.

Wachstum vor Einnahmen

Das Kalkül dürfte klar sein. Disney möchte seinen Streamingdienst weiter pushen und dafür sorgen, dass man auch über den Sommer interessant bleibt. Dafür verzichtet man wohl auf Einnahmen aus den Kinos, die sich an anderer Stelle erzielen lassen. In einigen Tagen startet nämlich das nächste Abenteuer von Thor und man will sich so wieder ins Gedächtnis der Fans rufen.

