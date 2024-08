Home Sonstiges Programmtipp: CL-Quali zwischen Galatasary Istanbul und YB Bern live bei Prime Video sehen

Programmtipp: CL-Quali zwischen Galatasary Istanbul und YB Bern live bei Prime Video sehen

Verfasst von Patrick Bergmann // 27. August 2024 um 13:58 Uhr // Sonstiges // // Keine Kommentare

Spanien hat sich vor wenigen Wochen in Berlin zum vierten Mal als Europameister gekrönt und ist damit vor Deutschland alleiniger Rekordhalter. Das ist schon fast eine Ewgigkeit her, denn inzwischen rollt der Ball in den nationalen Ligen wieder. Und auch internationaler Fussball wird wieder gespielt, heute Abend und morgen werden die letzten Plätze in der diesjährigen Champions-League-Saison vergeben.

Heißes Duell in Istanbul

Am heutigen Abend duellieren sich im Ali Sami Yen Stadium der türkische Rekordmeister Galatasary Istanbul, der zudem 2000 als erster türkischer Club einen europäischen Pokalwettbewerb gewinnen konnte, mit den Young Boys aus Bern. Das Rückspiel verspricht Hochspannung pur, denn in bern vergangene Woche gab es ein absolutes Spektakel. Der Vertreter aus der Schweiz führte komfortabel mit 2:0, ehe die Einwechslung von Michy Batshuayi alles auf den Kopf stellte – innerhalb von fünf Minuten erzielte der belgische Nationalstürmer zwei Tore. Kurz vor Schluss gelang den Schweizern jedoch der erlösende Siegtreffer zum 3:2. Doch das Ali Sami Yen Stadium ist bekannt/berüchtigt für seine heißblütigen Fans, welche die Arena in einen absoluten Hexenkessel verwandeln werden. Da kommt es auch auf die Unparteiischen an.

Auf Prime Video zu sehen

Solange ein deutsches Team am Wettkampf teilnimmt, zeigt Amazon an Champions-League-Dienstagen von den Playoffs bis zum Halbfinale jeweils ein Spiel mit deutscher Beteiligung. Ist kein deutsches Team mehr vertreten, wird stattdessen das Topspiel gezeigt. Anpfiff ist in der Regel um 21 Uhr, die Vorberichterstattung auf Prime Video beginnt um 19.30 Uhr. Was noch besonders erwähnenswert ist, Prime Video zeigt das Spiel in 4k.

Neuer Modus

Ab diesem Jahr hat sich der Wettbewerb verändert, die klassische Gruppenphase wurde abgeschafft. Damit sollen mehr Spiele vermarktet werden können, zudem soll die Attraktivitöt gesteigert werden. Oftmals war es so, dass die bereits für die K.O.-Phase qualifizierten Teams am letzten Spieltag der Gruppe ihre Stammkräfte schonten und die Spiele nicht mehr ganz so ansehnlich war.

Um dies zukünftig zu vermeiden, hat man sich am sogenannten Schweizer Modell orientiert. Alle qualifizierten Teams werden in einer gemeinsamen „Liga-Tabelle“ erfasst, wobei die Teams gegen acht zugeloste Teams je einmal spielen. Es gibt vier Heim- und vier Auswärtsspiele. Die besten 8 Teams (die bekannte Punktevergabe bleibt – also 3 Punkte für ein Sieg, 1 Punkt für ein Unentschieden, 0 Punkte für eine Niederlage) kommen direkt in die K.O.-Phase, die wie gewohnt mit dem Achtelfinale startet. Platz 9 bis Platz 24 spielen ein Play-off-Duell um die verbleibenden Achtelfinal-Plätze. Danach geht es per los im klassischen K.O.-System bis zum Finale weiter. Um die Europa League bzw. die Attraktivität für die dort vorhandenen Clubs aufzuwerten, gibt es aus der Champions League keine Absteiger mehr.

Über die Prime-App verfügbar

Das Spiel lässt sich direkt über die Prime-App streamen, ein entsprechender Reiter in den Highlights ist bereits verfügbar. Der Clou an der Sache? Das Spiel lässt sich für alle Kunden von Amazon Prime kostenfrei ohne Aufpreis streamen.

Prime Video ist in der Prime-Mitgliedschaft, die pro Jahr 89,00 € kostet, kostenfrei enthalten. Alternativ kann der Dienst auch für 8,99 € pro Monat abonniert werden.

