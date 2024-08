Home Sonstiges Kein High-End-Gerät: Meta cancelt Konkurrenz für Vision Pro

Der Facebook-Mutter-Konzern Meta hat die Arbeiten an einem High-End-VR-Headset a la Apple Vision Pro wohl eingestellt. Dem Vernehmen nach sei der geringe Erfolg der Vision Pro Mark Zuckerberg zum Umdenken gebracht haben.

Das berichten zwei Meta-Mitarbeitende, auf die sich The Informationen bezieht. Demnach sei das ausbleibende Interesse an der Vision Pro der Grund dafür, dass die Konkurrenz die Arbeit an einem High-End- und vor allem Premium-Produkt einstellt.

Zuckerberg kommuniziert Entscheidung mit Team

Meta-Chef Mark Zuckerberg soll dem Bericht nach persönlich mit dem Entwicklerteam gesprochen haben. Während eines Meetings will er das Ende der Produktentwicklung beschlossen und kommuniziert haben. Es gilt als unwahrscheinlich, dass deswegen Mitarbeitende entlassen werden. Eine Umverteilung der Ressourcen innerhalb des Konzerns ist naheliegend.

Ursprünglich war ein Start für 2027 erwartet worden. Angeblich strebte Meta einen Startpreis von unter 1.000 US-Dollar an. Zum Vergleich, die Apple Vision Pro, die als direkter Konkurrent gilt, kostet in den USA mehr als das Dreifachen

Bei uns ist das Headset im Juli 2024 für 3.999 Euro an den Start gegangen. Ein lange vermutetes zweites iPhone-Momentum ist bisher aber ausgeblieben. Wie seht ihr die Vision Pro? Habt ihr eine oder sind die Möglichkeiten einfach zu begrenzt? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen.

