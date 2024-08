Home Apps DaVinci Resolve 19 ist erschienen: das ist neu

Verfasst von Patrick Bergmann // 27. August 2024 um 16:24 Uhr // Apps // // Keine Kommentare

Was für Bilder gilt, gilt auch für Videos: gerade auf dem Mac ist die Auswahl in Sachen Software wirklich groß. Man kann natürlich einfach zu Final Cut Pro X greifen oder man schaut sich eine der Alternativen an. Neben LumaFusion dürfte hier DaVinci Resolve die erste Wahl sein und die Macher der Software haben nun ein neues großes Update bereitgestellt.

DaVinci Resolve 19 ist nun verfügbar

Mit dem Update auf Version 19 widmen sich die Macher dem Ausbau von K.I. in DaVinci Resolve und rollen insgesamt über 100 neue Funktionen aus. Editoren können nun mit transkribiertem Audio arbeiten, um Sprecher schnell zu identifizieren und Clips in der Timeline präzise zu schneiden. Die neue ColorSlice-Palette bietet sechs Vektoren für das Grading, mit deren Hilfe tiefere und filmähnliche Farbtöne erzeugt werden können. Ein neuer „Filmlook-Erzeuger“ soll zudem photometrische Filmprozesse nachahmen, um realistisch wirkende cineastische Bilder zu schaffen. Anbei einmal die Release-Notes:

Schnitt

Neue Multi-Quellen-Option zur Anzeige von zeitlich synchronisiertem Filmmaterial.

Unterstützung für die Anzeige von Clipmarkierungen und Keyframes.

Unterstützung für einen großen erweiterten Viewer auf der Schnittseite.

Die Live-Überschreibung beginnt jetzt standardmäßig mit einer Einzelbilddauer.

Interaktive Überlagerungen von Resolve FX und Fusion-Effekten im Viewer.

Verbesserte Gruppierung von Fusion-Effekten.

Zerlegen von verschachtelten Clips über das Clip-Kontextmenü.

Möglichkeit, Timeline-Clips in mehreren Quellen zu finden.

Übergänge auf alle Bearbeitungen anwenden und im Kontextmenü als Standard festlegen.

Zeitleisten für ausgeschnittene Seiten zeigen jetzt die Render-Cache-Aktivität an.

Option zur Auswahl von Schachbrettmuster- und grauen Alpha-Viewer-Hintergründen.

Verbesserte Medienpool- und Timeline-Größe zur Maximierung der Viewer-Größe.

Wiederholungs-Workflows

Unterstützung für die Schnittseite als Media-Player und Playout-System.

Unterstützung für den DaVinci Resolve Replay Editor.

Anzeigen von ATEM-Multiview-Feeds live in DaVinci Resolve.

Live-Synchronisierung von Kamera-Clips in DaVinci Resolve über Blackmagic Cloud.

Hinzufügen von Points of Interest und Erstellen von Replays aus Multiview und Timeline.

Cue und Replays mit Live-Zeitlupe ausführen.

Wählen Sie aus Zeitlupe, Ramp Down und anderen Retime-Voreinstellungen.

Wenden Sie automatische Stinger am Anfang und Ende der Wiedergabe an.

Automatisches Hinzufügen von Wiederholungen zum Aufbau von Zeitleisten für Highlights.

DaVinci Neural Engine

IntelliTrack AI Point Tracker für Tracking und Stabilisierung.

KI-gestützte UltraNR-Rauschunterdrückung für räumliche Entrauschung.

Neuer Sprachisolierungsmodus mit schnellerer Reaktion und Pufferung.

IntelliTrack-gestütztes Audio-Panning zum Video in Fairlight.

Neue 2x und 4x SuperScale Optionen mit Nvidia RTX unter Windows.

Bis zu 3,5x schnelleres SuperScale auf unterstützten AMD-Systemen.

Bis zu 3x schnellere AI-Funktionen auf unterstützten Intel-Windows-Systemen.

Neue schnellere Option für Speed Warp.

Music Remixer FX zum Remixen von Stimme, Schlagzeug, Bass, Gitarre und anderen Quellen.

Dialog-Separator-FX zum Trennen von Dialogen, Hintergrund oder Ambiente.

Option zur Erkennung von Sprechern für textbasierte Bearbeitungsabläufe.

Bearbeiten

Möglichkeit, den Inhalt der Timeline basierend auf der Transkription des Quellclips zu bearbeiten.

Option zur Anzeige der Timecode-Spalte im Transkriptionsfenster.

Option zum Suchen und Ersetzen von Wortteilen im Transkriptionsfenster.

Auswahl eines Satzes durch Markieren des Clips im Transkriptionsfenster.

Schaltfläche „Oben“ im Transkriptionsfenster.

Unterstützung für die Transkription der Zeitachse als verschachtelter Clip.

Möglichkeit, Transkriptionen als SRT- und SRTX-Dateien zu importieren und zu exportieren.

Möglichkeit, Sprecher während der Transkription zu erkennen.

Vorschau, Überfliegen und Scrubben von Quell-Audiokanälen auf der Registerkarte Datei des Inspektors.

Festlegen allgemeiner Quell-Audiokonfigurationen im Inspektor.

Vorschau von bis zu 36 Audiokanälen in Quellbetrachter und Inspektor.

Unterstützung für den Präzisions-Trimm-Editor im Timeline-Viewer.

Unterstützung für Überlagerungsoptionen für sichere Bereiche im Timeline-Viewer.

Möglichkeit zur Auswahl von Audiokanälen beim Ausrichten von Clips mithilfe der Wellenform.

Unterstützung für einen festen Abspielkopfmodus in der Timeline.

Unterstützung für die Beibehaltung von Übergängen beim Ripple-Löschen eines Clips.

Unterstützung für Bezier-Steuerungen für Open FX Keyframes.

Ausklappen von Effektbibliothekskategorien mit Alt- oder Options-Doppelklick.

Verbessertes Einrasten und verbesserte Cursorempfindlichkeit in der Timeline.

Bis zu 50 % schnellere Blende, Form, Wischen und einfache Überblendungen auf Apple Silicon.

Option zur Auswahl von Schachbrettmuster- und grauen Alpha-Viewer-Hintergründen.

FX auflösen

Neuer Film Look Creator.

Bis zu 3x schnellere Schönheit, Kantenerkennung und Aquarell auf dem Mac.

Allgemein

Unterstützung von Organisationsprofilen für Blackmagic Cloud.

Verbesserter Blackmagic Cloud Mediensynchronisationsdialog.

Unterstützung für deutsche und italienische Sprachversionen der Benutzeroberfläche.

Beim Laden großer Timelines wird jetzt ein Fortschrittsbalken angezeigt.

Unterstützung für die Deaktivierung bestimmter Videospuren für einen Renderjob.

Option zur Optimierung von Audio-Lautstärke und Spitzenwerten in den Render-Einstellungen.

Unterstützung von Clip-Flags und Farben in Daten-Burn-ins.

Möglichkeit der Zuweisung von Tastaturkürzeln für bis zu 5 UI-Layout-Voreinstellungen.

DaVinci Remote Monitoring über IP-Adressen-Verbindungen.

Allgemeine Leistungs- und Stabilitätsverbesserungen.

Update ist kostenfrei

Wie bereits mehrfach erwähnt, ist das Update bzw. diese Version von DaVinci Resolve kostenfrei und selbst für ambitionierte Hobby-Filmer mit zahlreichen Features ausgestattet. Gleichwohl gibt es Einschränkungen im Vergleich zur kostenpflichtigen Vollversion DaVinci Resolve Studio – wie die maximale Auflösung oder framerate.

