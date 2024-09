Home Sonstiges Programmhinweis: Real Madrid vs VFB Stuttgart in der Champions League

Verfasst von Patrick Bergmann // 17. September 2024 um 20:23 Uhr // Sonstiges // // 4 Kommentare

Fans des europäischen Spitzenfussballs dürfen aufatmen, die Pause ist vorbei. Heute Abend startet die reformierte Königsklasse mit einem Highlight aus deutscher Sicht: der Überraschungs-Vize VFB Stuttgart darf sich mit dem Rekordchampion Real Madrid im komplett renovierten Estadio Santiago Bernabéu duellieren.

Auch in dieser Saison überträgt Prime Video wieder das Spiel mit deutscher Beteiligung bzw. das Topspiel des Spieltags. Allerdings wird die Vorrunde nicht mehr in einer Gruppenphase ausgespielt, man hat nun zum Schweizer Model gewechselt und spielt in einer Liga. Alle Paarungen wurden per Zufall ausgelost, jedes Team hat vier Heim- und vier Auswärtsspiele. Die ersten 8 der Tabelle qualifizieren sich direkt für das Achtelfinale, Platz 9 bis 25 spielt ein Play-Off gegeneinander um die verbleibenden Plätze. Platz 26 bis 36 beendet die europäischen Wettbewerbe, ein Abstieg in die Europa League ist nicht mehr möglich.

Die UFEA verspricht sich mehr Spannung, da bereits früh in der Tabelle Topteams gegeneinander antreten. Gleichzeitig müssen sich die teilnehmenden Vereine gegen eine größere Bandbreite beweisen. Zudem ist Spannung auch am letzten Spieltag garantiert, denn die Platzierung in der Abschlusstabelle hat Auswirkungen auf die Losung in der K.O.-Phase und alle dortigen Duelle, da der restliche Turnierbaum ausgelost wird.

Solange ein deutsches Team am Wettkampf teilnimmt, zeigt Amazon an Champions-League-Dienstagen von den Play-offs bis zum Halbfinale jeweils ein Spiel mit deutscher Beteiligung. Ist kein deutsches Team mehr vertreten, wird stattdessen das Topspiel gezeigt. Anpfiff ist in der Regel um 21 Uhr, die Vorberichterstattung auf Prime Video beginnt um 20:00 Uhr. Was noch besonders erwähnenswert ist, Prime Video zeigt das Spiel in 4k. Anschließend gibt es noch eine ausführliche Zusammenfassung der restlichen Partien des Spieltags.

