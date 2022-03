Home Sonstiges Programmhinweis: Heute Achtelfinale der Champions League mit dem Knaller Machnester United gegen Atlético Madrid

Programmhinweis: Heute Achtelfinale der Champions League mit dem Knaller Machnester United gegen Atlético Madrid

Die erste Runde der K.O.-Phase ist mit dem heutigen Spieltag zu Ende und Amazon zeigt heute noch einmal ein absolutes Knallerspiel. Manchester United kämpft zu Hause im altehrwürdigen Old Trafford gegen das Team von Diego „El Loco“ Simeone um den Einzug in das Viertelfinale und ihr könnt live dabei sein.

Letzter Spieltag der Achtelfinalrunde

Heute steht der letzte Spieltag im Achtelfinale an und zwei ganz große Namen des europäischen Fussballs treten gegeneinander an. Beiden Teams ist gemein, dass man in ihren jeweiligen Ligen einige Schwierigkeiten hat, dafür läuft es ganz leidlich in der Königsklasse. Doch wer setzt sich durch? Das ist eine entscheidende Frage für den Rest der Saison und den anstehenden Transfersommer. Mit João Félix und Cristiano Ronaldo sind beide nicht nur Portugiesen und Superstars ihrer Teams, beide sind mit ihrer persönlichen Situation im Club und der ihres Vereins unzufrieden. Das Aus könnte einen drohenden Abgang im Sommer beschleunigen.

Auf Prime Video zu sehen

Wie gewohnt, zeigt Prime Video am Dienstag entweder das Spiel mit deutscher Beteiligung oder das jeweilige Topspiel. Anpfiff ist in der Regel um 21 Uhr, die Vorberichterstattung auf Prime Video beginnt gegen 20:00 Uhr. Was noch besonders erwähnenswert ist, Prime Video zeigt das Spiel in 4k. Abschließend zeigt Prime Video noch die Höhepunkte der übrigen Partien des Spieltags.

Über die Prime-App verfügbar

Das Spiel lässt sich direkt über die Prime-App streamen, ein entsprechender Reiter in den Highlights ist bereits verfügbar. Der Clou an der Sache? Das Spiel lässt sich für alle Kunden von Amazon Prime kostenfrei ohne Aufpreis streamen.

Prime Video ist in der Prime-Mitgliedschaft, die pro Jahr 69,00 € kostet, kostenfrei enthalten. Alternativ kann der Dienst auch für 7,99 € pro Monat abonniert werden.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!