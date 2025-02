Home Sonstiges Programmhinweis: Heute Abend Sporting Lissabon vs. Borussia Dortmund live bei Prime Video

Verfasst von Patrick Bergmann // 11. Februar 2025 um 19:17 Uhr // Sonstiges // // Keine Kommentare

Der Super Bowl ist vorbei, am Ende war es dann doch ein relativ klarer Sieg der Philadelphia Eagles gegen die Kansas City Chiefs. Wie dem auch sei, wir widmen uns wieder dem europäischen Sport und da geht es um die Champions League.

Hinspiel der Qualifikationsrunde um den Einzug in die K.O.-Phase

Seit dieser Saison hat die Champions League einen etwas geänderten Modus, anstatt der Gruppen gibt es nun eine sogenannte Ligaphase. Die ersten acht Mannschaften der Tabelle sind direkt für die K.O.-Runde qualifiziert, ab Platz 9 bis Platz 16 gibt es eine Qualifikationsrunde. Von den deutschen Mannschaften ist nur der VFB Stuttgart, leider ziemlich undankbar, ausgeschieden. Allerdings konnte sich auch nur Bayer 04 Leverkusen direkt qualifizieren. Der deutsche Rekordmeister aus München und die Dortmunder Borussia müssen in die Quali-Runde. Die Aufgabe ist für beide deutsche Mannschaften unangenehm, wobei die Dortmunder mit Sporting Lissabon die etwas schwierigere Aufgabe haben. Allerdings haben die Portugiesen nach dem Wechsel auf der Trainerposition etwas abgebaut. Die Dortmunder haben allerdings ebenfalls einen Trainerwechsel vollzogen und wirken ebenfalls alles andere als sattelfest. Der letztjährige Finalist muss dringend ein paar Gänge zulegen, will man in der Champions League etwas reißen.

Auf Prime Video zu sehen

Solange ein deutsches Team am Wettkampf teilnimmt, zeigt Amazon an Champions-League-Dienstagen von den Play-offs bis zum Halbfinale jeweils ein Spiel mit deutscher Beteiligung. Ist kein deutsches Team mehr vertreten, wird stattdessen das Topspiel gezeigt. Anpfiff ist in der Regel um 21 Uhr, die Vorberichterstattung auf Prime Video beginnt um 20:00 Uhr. Was noch besonders erwähnenswert ist, Prime Video zeigt das Spiel in 4k. Anschließend gibt es noch eine ausführliche Zusammenfassung der restlichen Partien des Spieltags.

Prime Video hat eine kleine Umbesetzung auf der Position des Experten vorgenommen. Nachdem Matthias Sammer am letzten Spieltag als Experte live auf Prime Video die Dortmunder auseinander gepflückt hat, er ist zugleich externer Berater bei Borussia Dortmund, wird er nun von Patrick Owomoyela vertreten – der allerdings auch ein Repräsentant des Clubs ist.

