Programmhinweis: Heute Abend Ajax Amsterdam gegen Borussia Dortmund in der Champions League auf Prime Video

Ihr wisst es sicherlich, Amazon konnte sich mit Prime Video anteilige Übertragungsrechte der Champions League sichern. Dienstags wird das Topspiel mit deutscher Beteiligung übertragen und heute Abend ist es wieder soweit.

Wer nicht genug von Fußball bekommen kann, weiß natürlich, dass heute Abend CL angesagt ist. Genauer gesagt, läuft heute Abend der bereits dritte Spieltag der Champions League und damit haben wir Halbzeit in der Gruppenphase. Der BVB trifft dabei auswärts in der Amsterdamer Johann-Cruyff-Arena auf Ajax Amsterdam. Bei diesem Club starteten Spieler wie Edwin van der Sar, Patrick Kluivert, Edgar Davids, Marc Overmars oder auch Frenkie de Jong oder Mathjis de Light ihre Karrieren.

Auf Prime Video zu sehen

Prime Video zeigt damit bereits das dritte Spiel, vor zwei Wochen gab es ebenfalls den BVB zu sehen. Solange ein deutsches Team am Wettkampf teilnimmt, zeigt Amazon an Champions-League-Dienstagen von den Playoffs bis zum Halbfinale jeweils ein Spiel mit deutscher Beteiligung. Anpfiff ist in der Regel um 21 Uhr, die Vorberichterstattung auf Prime Video beginnt um 19.30 Uhr. Was noch besonders erwähnenswert ist, Prime Video zeigt das Spiel in 4k.

Über die Prime-App verfügbar

Das Spiel lässt sich direkt über die Prime-App streamen, ein entsprechender Reiter in den Highlights ist bereits verfügbar. Der Clou an der Sache? Das Spiel lässt sich für alle Kunden von Amazon Prime kostenfrei ohne Aufpreis streamen.

Prime Video ist in der Prime-Mitgliedschaft, die pro Jahr 69,00 € kostet, kostenfrei enthalten. Alternativ kann der Dienst auch für 7,99 € pro Monat abonniert werden.

