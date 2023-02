Home Sonstiges Programmhinweis: Eintracht Frankfurt vs. SSC Neapel im Achtefinale der Champions League

Verfasst von Patrick Bergmann // 21. Februar 2023 um 16:34 Uhr // Sonstiges // // 2 Kommentare

Es ist Dienstag und heute kommen Fußballfans voll auf ihre Kosten. Denn es steht ein weiterer Spieltag im Achtelfinale der Champions League an und diese Paarung hat es wirklich in sich – wir dürfen ein tolles Fußballspiel und auf beiden Seiten fantastische und leidenschaftliche Fans erwarten.

Die Frankfurter Eintracht gegen die Erben Maradonas aus Napoli

Eintracht Frankfurt hatte letztes Jahr in Europa in der Europa League eine sensationelle Saison gespielt und sich mit Hingabe, Leidenschaft, Einsatz, Kampfgeist und tollen Fußball den Titel gesichert. Unvergessen dabei das Rückspiel im Camp Nou in Barcelona, als man daraus ein gefühltes Heimspiel machte. In der Champions League knüpfen die Frankfurter daran an und sicherten sich am letzten Gruppenspieltag die Teilnahme an der K.O.-Phase.

Der Gegner ist jedoch ein absolutes Brett und ebenfalls historisch unterwegs. Die Rede ist vom SSC Neapel, die in der Gruppenphase Ajax Amsterdam regelrecht filetierten und auch den FC Liverpool besiegten. In der Serie A ist man nach der letzten Meisterschaft, die man mit Maradona gewann, wieder auf Titelkurs. Dabei stechen aus dem Kollektiv zwei Spieler besonders heraus: Viktor Oshimen, mal beim VLF Wolfsburg unter Vertrag, unterbot zuletzt sogar Messi und Ronaldo – für 100 erzielte Toren brauchte er gerade einmal 197 Spiele. Ronaldo benötigte für die gleiche Zahl 301 Spieler. Und dann ist da der Georgier Chwitscha Kwarazchelia, der aufgrund seiner nahezu identischen Spielweise wie Diego Armando Maradona als Kvaradona bezeichnet wird.

Die Frankfurter Eintracht kann sich dieses Mal nicht auf die Fans als entscheidender Faktor verlassen, denn die gesamte Stadt Napoli steht hinter diesem Team und hat zudem den Geist Maradonas an dieser Seite. Dies muss man einmal erlebt haben. Maradona ist in Napoli allgegenwärtig, sogar das Stadion wurde nach ihm unbenannt. Es werden also von der Atmosphäre zwei richtig tolle Spiele und beim Hinspiel könnt Ihr live dabei sein.

Auf Prime Video zu sehen

Solange ein deutsches Team am Wettkampf teilnimmt, zeigt Amazon an Champions-League-Dienstagen von den Play-offs bis zum Halbfinale jeweils ein Spiel mit deutscher Beteiligung. Ist kein deutsches Team mehr vertreten, wird stattdessen das Topspiel gezeigt. Anpfiff ist in der Regel um 21 Uhr, die Vorberichterstattung auf Prime Video beginnt um 20:00 Uhr. Was noch besonders erwähnenswert ist, Prime Video zeigt das Spiel in 4k. Anschließend gibt es noch eine ausführliche Zusammenfassung der restlichen Partien des Spieltags.

