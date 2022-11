Home Hardware Produktcheck: Magnetic Aluminium Wireless Powerbank S1B0 von CubeNest

Wir haben es an der einen oder anderen Stelle schon einmal erwähnt: Das beste Feature, welches Apple mit dem iPhone 12 auf den Markt brachte, ist MagSafe. Vor allem mit Blick auf Powerbanks ist es extrem praktisch, denn so entfällt das lästige Kabel. So richtig groß ist die Auswahl immer noch nicht und Apples Pendant ist teuer. Doch es geht auch bedeutend günstiger, wie CubeNest mit seiner Version für knapp 35€ zeigt. Wo sich eventuelle Kompromisse verstecken, klären wir in unserem Produktcheck.

Wer ist CubeNest?

Wie erwähnt, kommt CubeNest aus Tschechien und ist dabei noch ein blutjunges Unternehmen. Es ist erst seit 2021 aktiv auf dem Markt der Zubehörhersteller, trotzdem ist man ambitioniert. Man will mit seinem Zubehör die Designsprache hinsichtlich Material und Farben von Apple aufgreifen. Ob das gelungen ist, klären wir in den nachfolgenden Zeilen.

Was kommt wie an

Die Verpackung besteht aus Kartonage und ist ansprechend gestaltet. Auf der Vorderseite ist die Powerbank in der ausgewählten Farbe abgebildet, in unserem Fall Sierra Blau. Auf der Rückseite gibt es ein paar technische Informationen zu dem Produkt, sowie eine weitere Abbildung.

Erster Eindruck

Die Powerbank selbst kommt in einem Plastik-Inlay, im Lieferumfang ist zudem noch ein USB-C-auf-USB-C-Ladekabel mit einer Länge von 1 Meter enthalten. Abgerundet wird das Ganze noch durch den obligatorischen Quickstart-Guide

Setzt Apple bei einer UVP von 109 Euro auf ein komplettes Kunststoffgehäuse für seine MagSafe Battery, kommt bei CubeNest Aluminium zum Einsatz. Das Ganze wurde mit einer Rifflung versehen und verleiht der Powerbank ein hochwertiges Finish. Der USB-C-Port ist mittig, der Knopf zu Aktivieren sitzt gut und die LEDs, welche den Akkustand anzeigen, sind sauber verarbeitet.

Die Rückseite, die am iPhone haftet, ist mit einer Softtouch-Oberfläche ausgestattet und verfügt über das stilistische Piktogramm. Im direkten Vergleich sieht man zudem, dass das Original von Apple minimal kleiner ist.

Das Datenblatt

Bevor wir unsere Eindrücke aus dem Alltag schildern, noch ein kleiner Ausflug ins Datenblatt. Dabei haben wir uns auf das Wichtigste konzentriert:

Maße: 9,8 cm x 6,4 cm x 1,3 cm (Länge x Breite x Tiefe)

Gewicht: 132 Gramm

Gesamtkapazität von 5000 mAh

MagSafe-kompatibel

Qi-Charging mit maximal 15 Watt Ausgangsleistung

USB-C mit maximal 18 Watt Ausgangsleistung bei 3,7 Volt

Eingangsleistung zum Aufladen 18 Watt oder höher mit maximal 5 Volt bei 3 Ampere oder 9 Volt bei 2 Ampere

Solide Unterstützung für den Alltag

Vorweg sei gesagt, die Powerbank von CubeNest wurde an einem iPhone 14 Pro Max genutzt. Dieses verfügt über eine Kapazität von 4323 mAh. Rechnet man also noch die übliche Verlustleistung ein, wird schnell klar, das iPhone 14 Pro Max kann damit nicht einmal voll aufgeladen werden. Bevor nun aber Schnappatmung aufkommt, das will die CubeNest Magnetic Wireless Powerbank auch gar nicht. Durch ihre Verarbeitung und ihre kompakten Ausmaße versteht sich der Akkupack eher als Unterstützung für unterwegs, fall es doch mal länger dauern sollte. Sie lässt sich supereasy im Rucksack verstauen und kann bei Bedarf am iPhone „angeklippt“ und lädt das iPhone mal eben zwischendurch auf. Das Prinzip gefällt und so gut, dass der Autor dieser Zeilen seitdem weitestgehend auf andere Powerbanks verzichtet.

Wichtig zu wissen

Das wirklich leichte Handling soll nicht darüber hinwegtäuschen, dass uns auch ein paar Schwächen im Test aufgefallen sind. Ganz offensichtlich ist die Powerbank nicht MagSafe-zertifiziert, sondern nur MagSafe-kompatibel. Bedeutet in der Praxis, das eigentliche Aufladen wird über Qi-Charging realisiert. Damit lädt das iPhone mit maximal 7,5 Watt. Außerdem bekommt man so keine genaue Prozentanzeige der verbleibenden Restkapazität der Powerbank. Ist der Akku im iPhone bei unter 40% angelangt, tut sich die Powerbank etwas schwer und wird ziemlich warm. Nicht unangenehm heiß, aber eben spürbar warm.

Fazit

Es gibt folgendes Sprichwort“ Wer billig kauft, kauft zweimal“. Diese Phrase trifft hier überhaupt nicht zu, ganz im Gegenteil. Wir verleihen der Magnetic Wireless Powerbank S1B0 von CubeNest nämlich das Prädikat „Gut und dennoch günstig“. Eine gute Verarbeitungsqualität mit einer soliden Ladeleistung zu einem wirklich unschlagbaren Preis von gerade einmal 34,99€ sind in unseren Augen ein No-Brainer und zeigen eindrucksvoll, warum MagSafe ein Gamechanger ist.

