Primetime-Emmys: Apple-TV+ gewinnt schon jetzt in zwei Kategorien

Heute wurde bekannt, dass Apple TV+ bereits Primetime Emmys in zwei Kategorien gewonnen hat. Für Apples eigenen Streaming-Service sind dies die ersten beiden Primetime-Awards in diesem Jahr, nachdem er bereits im vergangenen Monat vier Daytime Emmys gewinnen konnte.

Wie die Academy of Television Arts and Sciences heute verkündete, können sich zwei Apple Originals schon jetzt auf je einen Emmy Award freuen: Die Gewinner heißen „For All Mankind: Time Capsule“ und „Calls“. Damit wurden diese Preise schon vor der eigentlichen Verleihung der 73. Primetime Emmys bekanntgegeben, die erst am 19. September stattfinden wird.

For All Mankind

Die Serie „For All Mankind: Time Capsule“ konnte den Primetime-Emmy in der Kategorie „Outstanding Innovation in Interactive Media“ gewinnen. Inhaltlich beschäftigt sie sich damit, was passiert wäre, wenn der Wettlauf im All nie geendet hätte.

Im Mittelpunkt stehen dabei Astronautinnen und Astronauten sowie Ingenieurinnen und Ingenieure der NASA, zusammen mit ihren Familien. Anders als im realen Leben erzählt die Geschichte allerdings davon, wie die Sowjetunion es letztlich schneller schafft, den Mond zu bereisen, als die USA.

Calls

Das Apple TV+ Original „Calls“ konnte wiederum einen Emmy in der Kategorie „Outstanding Motion Design“ gewinnen. Sie basiert auf der gleichnamigen französischen Serie und verwendet Ton und minimale, abstrakte Bildaufnahmen, um Kurzgeschichten zu erzählen.

Hierbei dreht es sich in jeder Episode um ein Rätsel, das sich aus einer Reihe von Telefongesprächen ergibt, die scheinbar alltäglich sind und nicht näher miteinander zusammenhängen. Allerdings wird das Leben der Charaktere schließlich immer chaotischer, was die Gespräche irgendwann surreal erscheinen lässt.

