Prime Videoleihdeals im August 2025: Knapp 50 Leihfilme für je 0,99 Euro leihen

Wer mit den gebotenen Inhalten auf Netflix und Co nicht zufrieden ist, kann einen Blick zu Prime Video werfen: die altbekannte Leihvideodeals wurden wieder neu aufgelegt. Knapp 50 Filme können geliehen werden.

Knapp 50 Filme zum Leihen

In Summe sind es also knapp 50 Filme , die Prime Video hier zum Leihen anbietet. Fair enough, prickeln ist die Auswahl nicht. Doch ein paar Perlen für die launige Abendunterhaltung lassen sich finden, deshalb eine von uns kuratierte Auswahl:

The Imitation Game

The Nice Guys

Flight Risk

Monsieur Claude und seine Töchter

Irenas Geheimnis

Bridget Jones