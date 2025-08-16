Prime Videoleihdeals im August 2025: Knapp 50 Leihfilme für je 0,99 Euro leihen

Wer mit den gebotenen Inhalten auf Netflix und Co nicht zufrieden ist, kann einen Blick zu Prime Video werfen: die altbekannte Leihvideodeals wurden wieder neu aufgelegt. Knapp 50 Filme können geliehen werden.
Knapp 50 Filme zum Leihen
In Summe sind es also knapp 50 Filme , die Prime Video hier zum Leihen anbietet. Fair enough, prickeln ist die Auswahl nicht. Doch ein paar Perlen für die launige Abendunterhaltung lassen sich finden, deshalb eine von uns kuratierte Auswahl:
- The Imitation Game
- The Nice Guys
- Flight Risk
- Monsieur Claude und seine Töchter
- Irenas Geheimnis
- Bridget Jones
-> PRIME VIDEO LEIHAKTION
Anmerkung
Wie üblich, richtet sich diese Aktion an Kunden von Amazon Prime. Nur diese haben die Möglichkeit, die Filme zu einer reduzierten Leihgebühr von lediglich 0,99 Euro auszuleihen. Amazon Prime kostet in der Jahresgebühr 89,90 Euro, alternativ könnt Ihr das auch monatlich für 8,99 Euro beziehen. Natürlich wollen wir nicht vergessen, dass es dann auch kostenfreien Versand bei allen Prime-Artikeln gibt. Wer noch kein Kunde ist und den nachfolgenden Link nutzt, kann den Dienst 30 Tage lang unkompliziert kostenfrei ausprobieren.