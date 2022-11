Home Deals Prime Video: Über 200 Filme zu je 0,99€ ausleihen

Verfasst von Patrick Bergmann // 27. November 2022 um 18:16 Uhr // Deals // // Keine Kommentare

Es ist so weit, der erste Advent steht an. Wem die weihnachtliche Stimmung egal ist, der sollte sich dieser Aktion nicht entgehen lassen. Prime Video bietet nämlich über 200 Filme für eine extrem reduzierte Leihgebühr an.

Deutlich über 200 verschiedene Filme lassen sich aktuell wieder für jeweils 0,99€ ausleihen, da lassen sich doch ein paar herrliche Stunden verbringen. Und dieses Mal gibt es wieder eine Menge Highlighst, wir haben da mal eine kleine Auswahl zusammengestellt:

Greenland

Elvis

Pets 2

Mord in Yellowstone City

Panama

Get Out

Jurassic World: Ein neues Zeitalter (Extendet Cut)

A Quiet Place

Pacific Rim: Uprising

Blade Runner 2049

Django Unchained

Ready Player One

Memory – Sein letzter Auftrag

Snatch: Schweine und Diamanten

Green Book – Eine besondere Freundschaft

Das schönste Mädchen der Welt

Wie üblich, richtet sich diese Aktion an Kunden von Amazon Prime. Nur diese haben die Möglichkeit, die Filme zu einer reduzierten Leihgebühr von lediglich 0,99 Euro auszuleihen. Amazon Prime kostet in der Jahresgebühr 89,00 Euro, alternativ könnt Ihr das auch monatlich für 8,99 Euro beziehen. Natürlich wollen wir nicht vergessen, dass es dann auch kostenfreien Versand bei allen Prime-Artikeln gibt. Wer noch kein Kunde ist und den nachfolgenden Link nutzt, kann den Dienst 30 Tage lang unkompliziert kostenfrei ausprobieren.

