Prime Video Leihfilmaktion ist wieder da – 50 Filme zu je 0,99 Euro leihen

Verfasst von Patrick Bergmann // 20. August 2023 um 16:08 Uhr // Deals // // Keine Kommentare

Prime Video sorgte etwas für Verwirrung, denn zur Mitte der vergangenen Woche waren schon einmal kurzfristig ein paar Leihfilme zu je 0,99 Euro verfügbar. Nun jedoch kehrt der Streamingdienste wieder zur gewohnten Aktion am Wochenende zurück. Wer also bei Netflix und Co nicht fündig wird, der sollte hier reinschauen.

Rund 50 Filme zu je 0,99 Euro leihen

Prime Video hat für dieses Wochenende rund 50 Filme ausgesucht und die in der Leihgebühr dramatisch reduziert. Dabei handelt es sich keinesfalls um die Resterampe, auch aktuelle und richtig gute Titel sind dabei. Anbei einmal eine kleine Auswahl von unserer Seite:

Plane

Die Nacht des 12.

Barbarian

Weißbier im Blut

Scream VI

Come Out Fightning – Die Legende des Black Panther

Cloudy Mountain

65

Shazam! Fury of the Roads

Anmerkung

Wie üblich, richtet sich diese Aktion an Kunden von Amazon Prime. Nur diese haben die Möglichkeit, die Filme zu einer reduzierten Leihgebühr von lediglich 0,99 Euro auszuleihen. Amazon Prime kostet in der Jahresgebühr 89,90 Euro, alternativ könnt Ihr das auch monatlich für 8,99 Euro beziehen. Natürlich wollen wir nicht vergessen, dass es dann auch kostenfreien Versand bei allen Prime-Artikeln gibt. Wer noch kein Kunde ist und den nachfolgenden Link nutzt, kann den Dienst 30 Tage lang unkompliziert kostenfrei ausprobieren.

